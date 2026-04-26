Vox Oviedo alerta del empeoramiento de la seguridad tras una agresión en la Calle Mon

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OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha advertido del empeoramiento de la seguridad en la ciudad y ha criticado el "negacionismo" del resto de partidos.

En una nota de prensa se ha hecho eco de una agresión registrada esta madrugada en la calle Mon, "en la que un joven de 23 años resultó herido y fue trasladado al HUCA". Este hecho "responde a años de abandono", y a "determinadas políticas mal planteadas, sostenidas desde el dogmatismo ideológico y sin control efectivo" que "están generando problemas reales de convivencia y seguridad en nuestros barrios".

La portavoz de Vox Oviedo ha subrayado que lo sucedido en pleno centro de Oviedo es "un episodio gravísimo que vuelve a poner sobre la mesa el deterioro de la seguridad y la convivencia en determinados puntos de la ciudad". "El equipo de gobierno lleva demasiado tiempo evitando afrontar este problema", ha señalado la portavoz, al tiempo que ha vinculado el caso con una gestión que considera "fallida" en materia de control y prevención.

La dirigente de Vox ha apuntado además que "tanto el presunto agresor como la víctima, ambos de origen magrebí, habrían coincidido previamente en el albergue de Cano Mata". En ese sentido, Peralta ha defendido que "la inmigración debe ser legal, ordenada, vinculada al empleo y sometida a control", y ha sostenido que cualquier modelo que se aparte de ese planteamiento "acaba traduciéndose en más presión sobre los servicios, más tensión en los barrios y más inseguridad para los vecinos".

QUEJAS VECINALES

Vox ha recogido el testimonio de vecinos del entorno de Cano Mata, que "llevan años denunciando ocupación de portales y garajes, suciedad, episodios de agresividad y una degradación constante de la seguridad".

"Los vecinos aseguran haber trasladado durante años estas incidencias al Ayuntamiento de Oviedo y al Principado de Asturias sin que nadie haya ofrecido una solución real. La asistencia social no puede convertirse en una coartada para abandonar a los barrios ni para obligar a los vecinos a convivir durante años con inseguridad, suciedad y miedo", ha denunciado Peralta, que añade que "la respuesta institucional se ha limitado a refuerzos puntuales de presencia policial o derivaciones administrativas".