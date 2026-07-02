Vox pide no renovar al director de la OSPA por su gestión y la falta de apoyo de los músicos

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Javier Jové, ha pedido este jueves al Consejo Rector de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) que no renueve el próximo lunes al director, Nuno Coelho, y ha asegurado que la mayoría de los músicos del conjunto no están a favor de su permanencia.

Jové ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha explicado que el próximo lunes el Consejo Rector de la OSPA decidirá si renueva a Coelho, cuyo contrato expira en 2027, por dos años más. Previamente, el pasado viernes 26 junio se votó la renovación del director entre los 60 músicos que componen la OSPA. De ellos, 33, --el 55%-- votaron en contra de la renovación del director.

Sin el respaldo de la plantilla, Jové considera que "la continuidad del director no se justifica". A ello se suma el hecho de que la OSPA no tiene giras internacionales ni "ninguna visibilidad internacional", mientras el director "está dedicándose a promocionarse a sí mismo" fuera de las fronteras de España.

Por otro lado, Jové ha asegurado que la sinfónica asturiana "es incapaz de generar ingresos y atraer público a los conciertos". "Se están dando conciertos con el Auditorio semivacío", ha asegurado, para después remarcar que el éxito de la Orquesta "no está respondiendo al esfuerzo económico de la sociedad asturiana para tirar de ello". El diputado de Vox ha agregado que la OSPA cuenta con un presupuesto de 7,1 millones anual mientras que su cifra de ingresos, consecuencia de la venta de abonos y entradas, no llega al 5% de lo que recibe en subvenciones.