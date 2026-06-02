Vox pide al Principado que rechace las negociaciones bilaterales sobre financiación autonómica

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado Gonzalo Centeno ha reclamado este martes al Gobierno asturiano que rechace participar en negociaciones bilaterales sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y defienda los intereses de Asturias en el proceso abierto por el Ministerio de Hacienda.

La petición se produce después de que el Ministerio de Hacienda anunciara el inicio de reuniones bilaterales con las comunidades autónomas para abordar el nuevo modelo de financiación y tras manifestar el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, que Asturias acudirá a ese proceso de diálogo.

En una nota de prensa, Centeno ha instado al Ejecutivo autonómico a no participar en reuniones bilaterales y ha defendido que cualquier negociación sobre la financiación autonómica se lleve a cabo en los órganos multilaterales previstos y con transparencia.

Centeno considera que el proceso abierto por el Gobierno central responde a un acuerdo político con sus socios parlamentarios y ha advertido de que las propuestas planteadas por ERC no incorporan, a su juicio, criterios que Asturias ha venido defendiendo, como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial, la orografía o el coste efectivo de los servicios públicos.

Asimismo, ha mostrado su rechazo a medidas como la cesión de la gestión y recaudación del IRPF a Cataluña o la modificación de los actuales mecanismos de coordinación fiscal entre administraciones.