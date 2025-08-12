Vox pide responsabilidad al PP y exige realizar catas "en todos los ámbitos" en La Vega

Archivo - Terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha advertido este martes de que el resultado del georradar en La Vega, que descartaría hallazgos arqueológicos relevantes en las zonas analizadas, "no puede considerarse un aval definitivo para iniciar el desarrollo urbanístico".

En este sentido, la portavoz y concejal de Vox Oviedo, Sonsoles Peralta, ha subrayado que el estudio realizado solo ha examinado pasillos y áreas accesibles de la antigua fábrica, dejando fuera una gran parte del terreno.

Además, ha matizado que "el georradar es una herramienta útil, pero no determinante o infalible. Si en otra zona no analizada apareciese un hallazgo, la ley obligaría a paralizar cualquiera de las actuaciones previstas en La Vega, generando retrasos en la ejecución del Convenio, sobrecostes, y un estancamiento en el desarrollo de este ámbito crucial para el futuro de Oviedo".

Además, la portavoz ha señalado que "la responsabilidad de gobierno municipal debe ser cumplir la ley y anticiparse a los problemas". De esta forma, ha reclamado la realización de catas arqueológicas en todos los ámbitos antes de iniciar cualquier actuación y seguir la planificación que estaba prevista según el informe sobre los Estudios Arqueológicos que fue encargado por el Partido Popular y que tras las catas establecía las pertinentes excavaciones en busca de posibles restos.

Ante esta situación, Sonsoles Peralta reclama al equipo de gobierno que "antes de avanzar, debe ser responsable con nuestro patrimonio e historia e invertir en un examen completo del subsuelo. Después será tarde o tendremos que pagar por las chapuzas con las que acostumbra el PP a afrontar las obras en nuestro municipio".

"No vamos a permitir que La Vega sea otro ejemplo de gestión negligente. Queremos un proyecto claro, transparente, con plazos y usos definidos, que priorice el beneficio real para los vecinos y no se convierta en un escaparate ideológico", ha concluido Sonsoles Peralta.