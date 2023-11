Vox se queda solo en el rechazo a una Declaración Institucional contra la violencia machista

"La violencia contra la mujer que contempla el feminismo radical es dañina y perjudicial", afirma Rouco (Vox)



El Pleno Municipal ha aprobado este miércoles una Declaración Institucional en contra de la violencia machista apoyada por todos los grupos y el concejal no adscrito, Óliver Suárez, a excepción de Vox.

En virtud de esta Declaración, el Pleno muestra su apoyo a todas las mujeres que han sufrido o se encuentran sufriendo una situación de violencia machista, a las que hace saber que el Ayuntamiento es consciente del importante papel que ostenta "en la protección de sus vidas, en el desarrollo de sus derechos y en la reparación de sus proyectos vitales".

Conforme a ello, se compromete a poner en marcha y reforzar todos los mecanismos de prevención, asistencia, ayuda, y protección de las mujeres y de sus hijos e hijas, así como a reforzar la formación y coordinación de los agentes sociales implicados.

En el texto de la Declaración, asimismo, se hace mención a las 1.236 mujeres que han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde 2003, fecha en que existe registro; 51 de ellas en lo que va de año.

"El Ayuntamiento de Gijón/Xixón no quiere permanecer ajeno a esta situación que exige para ser superada el compromiso de todos y todas", se destaca, antes de reivindicar que la ciudad ha sido un municipio "pionero" en lo referente a las políticas de igualdad y de protección de las mujeres contra la violencia machista.

En esa misma línea, ven necesario "no bajar la guardia ante las nuevas amenazas que disfrazadas de discursos populistas intentan volver a llevar al ámbito de lo privado las agresiones, los insultos, los desprecios, las vejaciones, las amenazas, las agresiones sexuales y todas las violencias que las mujeres sufren tras las puertas de sus casas o en los rincones de nuestro municipio".

A nivel local, también se remarca que, en lo que va de año, y según los datos ofrecidos por el Centro Asesor de la Mujer, son 914 las mujeres atendidas, 623 por encontrarse en una situación de violencia de género y el resto por búsqueda de otro tipo de asesoramiento.

Además, se incide en que, según el mismo informe, se han incrementado de forma importante respecto al año pasado las atenciones a mujeres menores de edad y la atención a mujeres mayores de 70 años.

"Es absolutamente necesario a la luz de estos datos reforzar todas las acciones encaminadas a prevenir la violencia de género o las violencias machistas", se agrega, para después enumerar distintos tipos de agresiones de este tipo que sufren las mujeres.

"Erradicar esta situación exige un compromiso político, exige actuar, no hacer nada no es una opción ni legal ni ética, no hacer nada es contribuir a tolerar la violencia, es permitir su banalización o su extensión", se indica en el texto.

"FEMINISMO RADICAL"

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, que argumentado que no apoya esta Declaración por no condenar todo tipo de violencia intrafamiliar.

"La violencia contra la mujer que contempla el feminismo radical es dañina y perjudicial, solo ha servido para colectivizar a las mujeres y utilizarlas como arma para alcanzar fines políticos y réditos electorales", ha justificado.

"En nuestra Nación, la ideología de género ha enfrentado de nuevo a los españoles; esta vez, a los hombres contra las mujeres, creando una guerra de sexos en la que se criminaliza al varón por el mero hecho de serlo, se rompe el principio de igualdad ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro-reo, con lo que suprimen garantías judiciales que fundamentan el Estado de Derecho", se ha lamentado Rouco.