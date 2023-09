Vox reclama al Gobierno local del PP recuperar los toros en Oviedo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Sonsoles Peralta, ha reclamado este martes al Gobierno local del PP recuperar los toros en Buenavista.

"Reclamamos recuperar para Oviedo los toros en Buenavista como parte de nuestra esencia, y que la plaza vuelva a lucir como edificio arquitectónico y monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC)", dice la concejala en nota de prensa.

La edil incide en que "son ya 14 años de desidia, negligencia y abandono del inmueble perpetrado con posible premeditación y alevosía por aquellos que quieren dejar morir al coso de Buenavista y a la tauromaquia".

Paralta remarca que "pese a la contundente negativa" del alcalde, Alfredo Canteli, "de devolver a Oviedo los festejos taurinos", Vox Oviedo "no va a cesar en su batalla para que el coso de Buenavista vuelva a acoger el espectáculo taurino para el que fue ideado desde su construcción".

"No nos extraña que al señor Canteli no le gusten los toros porque no remata ninguna faena", apuntilla, añadiendo que "Oviedo se merece una plaza de toros en la que se disfrute de toda variedad de espectáculos, pero en la que también tengan cabida los festejos taurinos".