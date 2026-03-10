Vox reclama al PP que actúe ante la "creciente inseguridad" en el municipio de Oviedo

Sonsoles Peralta - VOX OVIEDO

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha alertado este martes de la situación de la "creciente inseguridad" que padecen los vecinos de distintos barrios del municipio. Desde Vox se han referido a un incidente que habría ocurrido en San Claudio, donde cuatro inmigrantes habrían sido detenidos acusados por agresión y robo con violencia.

Según Vox, la Guardia Civil desplegó este fin de semana un amplio operativo en Oviedo, con agentes fuertemente armados, vehículos oficiales y controles en distintas calles, una intervención que refleja que hay una proliferación de casas abandonadas que se han convertido "en un foco de 'okupas'", con la consiguiente "inseguridad en la mayor parte de la localidad".

Desde la formación recuerdan que esta situación no es un hecho aislado, sino que se suma a otros episodios recientes que están generando preocupación entre los vecinos.

"Llevamos tiempo advirtiendo que la 'okupación' no es sólo un problema de propiedad, sino también de convivencia y de seguridad. Allí donde se permite que se consoliden estas situaciones, aparecen conflictos vecinales, miedo entre los residentes y episodios de violencia como el que hemos visto en San Claudio. Las imágenes del operativo de la Guardia Civil, son la demostración de que aquí sí hay un problema serio de delincuencia y de narcotráfico, por mucho que el equipo de gobierno prefiera mirar hacia otro lado", ha dicho la portavoz de Vox en Oviedo, Sonsoles Peralta.

Desde la formación recuerdan que, mientras el PP insiste en que Oviedo es una ciudad segura y acusa a Vox de generar alarmismo, los hechos de las últimas semanas muestran una realidad bien distinta. "A la oleada de robos registrada recientemente en varios barrios de la ciudad se sumó ayer un nuevo intento de atraco en un establecimiento de Teatinos, además de las agresiones sufridas por estos jóvenes inmigrantes", ha añadido Peralta.

"Las operaciones policiales contra el narcotráfico, las redadas en inmuebles conflictivos o la detención de bandas organizadas no aparecen de la nada: son la respuesta a una degradación de la convivencia que venimos señalando y que el Partido Popular se empeña en negar", ha comentado la portavoz de Vox.

Por todo ello, Peralta reclama al quipo de gobierno que convoque con urgencia una junta de seguridad en la que se analice la situación real de la delincuencia en el municipio y se adopten medidas concretas.

"Los ovetenses tienen derecho a saber qué está pasando, qué se está haciendo para combatir estas redes y qué medidas piensa tomar el Ayuntamiento para que nuestros barrios sigan siendo lugares seguros para vivir y para sacar adelante un negocio", ha criticado la portavoz.

"Pedimos al Ayuntamiento transparencia, datos reales sobre delitos y detenciones, y un plan serio de refuerzo de la seguridad que incluya más presencia policial, mejor coordinación con la Guardia Civil y tolerancia cero con el tráfico de drogas y las mafias que se intentan instalar en nuestra ciudad. Negar los problemas no los soluciona", ha concluido Peralta.