Vox reclama la reapertura del acceso de La Corredoria a la AS-II, en Oviedo

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno - Europa Press - Archivo

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) defenderá este martes en la Comisión de Movilidad una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno del Principado la reapertura inmediata del acceso al barrio ovetense de La Corredoria desde la autovía AS-II, cerrado en septiembre de 2019.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno se ha reunido esta semana con asociaciones de vecinos del barrio, que, según ha informado Vox, trasladaron sus demandas y remarcaron que la reapertura no solo beneficiaría a la zona norte de La Corredoria, sino también a parroquias cercanas como Cayés o Cuyences, cuyos vecinos deben realizar grandes rodeos para entrar y salir del barrio.

"Los vecinos llevan más de cinco años reclamando una solución y el Principado no puede seguir de brazos cruzados", afirmó Centeno. Desde Vox recuerdan que La Corredoria cuenta con más de 20.000 habitantes y sufre a diario "importantes atascos", especialmente en el entorno del HUCA y la rotonda de Cuatro Caños.

Afirman desde Vox que estudios vecinales y técnicos, como el de la consultora Vectio, apuntan a que la reapertura del ramal absorbería hasta un 40 % del tráfico actual del barrio.

Centeno ha destacado la necesidad de actuar con urgencia y ha exigido al Gobierno del Principado "coordinación real" con el Ayuntamiento y transparencia en los informes que justificaron el cierre de 2019.

"Los vecinos no pueden seguir pagando el precio de la desidia política", ha dicho. La iniciativa de Vox incluye además que se hagan públicos los informes técnicos del cierre, un plan de actuaciones con calendario y presupuesto, la creación de una comisión de seguimiento con participación vecinal y medidas provisionales que permitan habilitar el vial en condiciones de seguridad mientras se ejecutan las obras definitivas.

"La reapertura aliviaría el tráfico en Cuatro Caños y mejoraría la movilidad en toda la zona norte de Oviedo", concluyó Centeno, subrayando el compromiso de Vox con los vecinos de La Corredoria.