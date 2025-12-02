Vox registra una inicativa con diversas medidas para reducir la presión fiscal

La portavoz parlamentaria de Vox Asturias, Carolina López, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox Asturias ha registrado en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) para hacer frente a la crisis económica y social que sufren las familias asturianas y españolas. La iniciativa plantea una serie de medidas fiscales inmediatas para reducir la presión sobre las economías domésticas, abaratar la cesta de la compra, facilitar el acceso a la vivienda y proteger al sector primario.

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, denunció que Asturias y España viven "décadas de empobrecimiento constante con la firma del bipartidismo". Así señaló que PP y PSOE "se han revelado como dos caras de una misma moneda que empuja a España en una única dirección: la de la ruina".

Carolina López ha señalado que Vox propone reducir el tipo general del IVA del 21 al 18%, el 0% del IVA permanente en productos básicos de alimentación, el IVA superreducido en pañales infantiles y geriátricos, el IVA al 4% en las facturas de la luz, gas y agua, y eliminar el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.

"Hay que empezar a reducir impuestos para aliviar el bolsillo de los asturianos y del conjunto de los españoles. Desde que está Sánchez en el Gobierno, los huevos se han encarecido un 70%, la leche un 53%, las patatas un 52%, el arroz un 43%, el pescado un 43%, o la luz que ha subido un 146% en 15 años", explicó.

López subraya que la pérdida de poder adquisitivo es generalizada, "con los salarios por los suelos y el coste de la vida en crecimiento perpetuo, a los españoles se les obliga a tomar una decisión imposible: llenar la despensa o el depósito, pagar la mensualidad del alquiler o hipotecar la Navidad de sus hijos".

La PNL registrada por Vox reclama también rebajas drásticas en el IRPF, la bonificación de las cuotas de autónomos con ingresos por debajo del SMI, la bajada de los impuestos energéticos, la revisión de las tasas que encarecen la vivienda y medidas para proteger al sector primario frente a la competencia desleal extranjera.

Todo ello, afirma Carolina López, es imprescindible en una región donde "uno de cada cinco asturianos vive en riesgo de pobreza o exclusión social y la pobreza infantil ronda el 30%".