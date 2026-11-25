La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el cándidato de Frente Ampliu al Congreso, Juan Ponte, frente al Ayuntamiento de Langreo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha emplazado este miércoles al Partido Popular a aclarar si derogaría los nuevos permisos laborales aprobados por el Consejo de Ministros y ha pedido concentrar el voto en el Frente Ampliu por Asturies para que su candidato, Juan Ponte, consiga escaño y contribuya a reeditar el Gobierno de coalición progresista.

Durante su intervención ante los medios en Langreo, Díaz ha preguntado directamente al PP si eliminaría la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado del menor, que alcanzan las 20 semanas para cada progenitor y las 34 en el caso de las familias monoparentales. "¿Le quiere decir el Partido Popular, el candidato Feijóo, a las familias españolas que va a derogar los permisos retribuidos de 20 semanas y 34 semanas en caso de familias monoparentales?", ha planteado.

Estas medidas forman parte del real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que también amplía hasta diez días laborables el permiso por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiar de primer grado.

La ministra ha reclamado a los trabajadores de Asturias y del resto de España que "concentren el voto en el Frente Amplio", al considerar que es necesario que la candidatura obtenga representación para que PP y Vox permanezcan en la oposición. "No vale de nada ser el primero en la lista", ha afirmado, en referencia a que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue el candidato más votado en las últimas elecciones generales, pero no consiguió formar Gobierno.

Díaz ha participado previamente en un encuentro con representantes de CCOO y miembros de la candidatura del Frente Ampliu por Asturies en la Casa de Cultura de Langreo.

Por su parte, Ponte ha situado la disputa por el séptimo escaño en Asturias entre el Frente Ampliu y Vox. El candidato ha apelado al voto progresista para "frenar a la extrema derecha" y ha defendido la necesidad de que su candidatura consiga representación en el Congreso.

Ponte ha agradecido la presencia de Díaz y ha reivindicado las principales medidas impulsadas durante su etapa al frente del Ministerio de Trabajo, entre ellas la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, los ERTE y la ley Rider. Las ha presentado como avances en derechos sociales y laborales y como una forma de entender el Estado "para la clase trabajadora".