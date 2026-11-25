El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes que el Gobierno recurra a "decretos electorales" para aprobar medidas, cuyo coste ha cifrado en más de 30.000 millones de euros, durante la disolución de las Cortes y ha cuestionado que utilice la Diputación Permanente para sacar adelante iniciativas que no responden a una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".

"Me parece una praxis que no me gusta ni ahora, ni me gustará luego, ni me gustaría antes", ha afirmado. Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios durante la XIII edición de los premios Cepyme al ser preguntado por las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, entre ellas la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar.

No obstante, Garamendi ha señalado que prefería abordar una cuestión que considera más relevante y que es el procedimiento utilizado por el Ejecutivo. En este sentido, ha recordado que el artículo 86 de la Constitución establece que los reales decretos deben responder a circunstancias de "extraordinaria y urgente necesidad".

"Que se disuelvan las Cortes, que se aproveche para aprobar leyes que las Cortes han votado en contra, a través de una utilización de la Diputación Permanente, que no está para eso, y a través de reales decretos que no creo que sean de extraordinaria y urgente necesidad", ha criticado.

El presidente de la CEOE ha lamentado también que las organizaciones empresariales no hayan sido consultadas sobre estas iniciativas. "De esto me entero por la prensa. Lo normal es que también el Ministerio de Trabajo nos hubiera llamado", ha señalado.

Además, ha cuestionado el coste de las medidas, que ha cifrado en más de 30.000 millones de euros, y ha advertido de que la Comisión Europea ya ha llamado la atención a España por un desvío de 6.000 millones, sin contar las últimas decisiones del Gobierno. "Sinceramente, yo creo que es poco serio este tema", ha añadido. También ha criticado que España lleve toda la legislatura sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por las declaraciones del presidente de CEIM y vicepresidente primero de CEOE, Miguel Garrido, quien publicó este lunes en X en respuesta a la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días que España está "cada día más cerca de la Venezuela chavista" por la aprobación de medidas a cinco días de las elecciones, "sin consenso y sin evaluar sus consecuencias", Garamendi ha evitado respaldar esta comparación. "Yo no sé lo que ha dicho Miguel Garrido. Yo creo que he sido muy clarito, absolutamente clarito en lo que acabo de decir", ha respondido.

Garamendi ha reclamado explicaciones sobre las inversiones pendientes en infraestructuras, que ha cifrado en unos 45.000 millones de euros. "¿Qué pasa con los trenes? ¿Qué pasa con los ciudadanos de este país que queremos viajar en tren con seguridad?", ha preguntado. Asimismo, ha aludido a la situación de Ceuta y a la necesidad de escolarizar a cerca de 3.000 niños.

Por su parte, la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Ángela de Miguel, ha considerado que no es el momento de aprobar ni valorar nuevas medidas a pocos días de las elecciones. "El Gobierno que decidamos todos los españoles será el que tenga que decidir qué proyectos queremos para el futuro. Y eso lo decidimos los españoles con nuestro voto", ha señalado, al tiempo que ha cuestionado el carácter electoralista de algunas iniciativas.

ABSENTISMO, UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS

Posteriormente, durante su discurso de clausura de los premios, Garamendi ha insistido en que la falta de Presupuestos durante cuatro años ha provocado que inversiones destinadas a infraestructuras y mantenimiento se hayan trasladado a gasto corriente. "Cualquier directivo que no presentara sus presupuestos dura un día en su empresa", ha señalado.

El presidente de la CEOE ha señalado también el absentismo como uno de los principales problemas de las empresas y ha cifrado su coste en 33.000 millones de euros en España, de los que 18.000 millones corresponden directamente a las compañías. "La calculadora no da", ha afirmado. Por ello, ha defendido abordar esta cuestión con los sindicatos en el marco de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Asimismo, ha cuestionado las dificultades para cubrir vacantes pese al elevado número de desempleados. "¿Cómo puede ser que tengamos tres millones de parados en España y en hostelería falten 100.000 personas?", ha planteado. También ha aludido a la falta de trabajadores en la construcción y ha reclamado abordar este desajuste del mercado laboral.

Así, en su intervención, Garamendi ha acusado al Gobierno de aprobar medidas de carácter social cuyo coste acaba recayendo sobre las empresas. "Te invito a cenar, pero pagas tú la cena", ha resumido.