Zapico busca solución para vecinos del edificio de la Sareb en Gijón: ¿vulnerabilidad?

Archivo - Puerta de acceso al bloque de viviendas del número 3 de la calle Piloña, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial, Urbanismo y Vivienda del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, ha explicado este martes, en Comisión, que de 39 viviendas del edificio del número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón, que pertenece a la Sareb, 25 están vacías y 14 ocupadas.

De estas últimas, tres inquilinos han firmado un contrato social y cuatro tienen una propuesta de la propiedad, atendiendo a su situación de vulnerabilidad, mientras que los siete restantes tienen una propuesta de subrogación del contrato por parte de la Sareb, que no considera que haya situación de vulnerabilidad.

"Me pongo a disposición de los vecinos, de acompañarles", ha apuntado Zapico, en respuesta a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé (Somos Asturies), ha señalado que hay una propuesta de estos siete residentes para acceder a contratos de alquiler asequible, que está pendiente de contestación por parte de la Sareb.

Ha recordado, al respecto, que en su día el Principado ejerció como intermediario, de cara a los criterios para la declaración de vulnerabilidad de estas personas, como es que los ingresos no superen en 4,5 veces el IPREM, que haya alguien mayor de 60 años o con una discapacidad de un 33% o superior, así como víctima de violencia de género.

Tomé, en su caso, ha indicado que los vecinos de este edificio comenzaron a movilizarse en febrero de 2024 para evitar perder sus viviendas contra la Sareb y con la esperanza de conseguir un arrendamiento "justo".

En 2017, según la diputada, firmaron contratos de arrendamiento con una constructora que quebró meses después y que generó una serie de problemas legales y administrativos para los inquilinos.

Ha relatado, asimismo, que, en 2019, la Sareb asumió la propiedad del inmueble y en marzo del 2024, después de muchos avatares legales, llegó una sentencia condenatoria a la constructora.

Ha remarcado, al tiempo, que desde que cesó el anterior gerente de Vipasa, los vecinos no han tenido contacto con la Consejería de Vivienda pese a haberlo intentado. Estos, según Tomé, reclaman la recuperación de esa intermediación por parte de Vipasa.

Sobre la gestión del inmueble, que según el consejero corresponde actualmente a Casa 47, que depende del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que asumió los activos inmobiliarios de la Sareb, ha advertido de que, la titularidad del edificio, en el registro, continúa aún en manos de la Sareb.

La diputado ha criticado la actuación de la Sareb, a la hora de hacer que los inquilinos desistieran de seguir en las viviendas, como es en algún caso que se les pedía obtener la cédula de habitabilidad, mientras que en otros se les imputaba una deuda previa, "sin base legal alguna", de unos 20.000 euros.

"Una deuda que, aparte de absolutamente injustificada, es totalmente inviable para las economías de las familias del bloque", ha recalcado Tomé. "Nadie se negó a la firma de contrato, sino que lo que se pidió fue la revisión para una firma correcta y acordada", ha dejado claro.

Con todo, ha apelado a Zapico para que la Consejería no abandone el acompañamiento de estas familias y que continúen, como hicieron hasta febrero, sirviendo al menos de intermediarios.

Ante esto, el consejero ha asegurado que han tenido un total de 67 contactos, tanto con los vecinos como con la Sareb o SEPES, ligados a esta problemática, e incluso conversaciones telefónicas que él ha tenido con el secretario de Estado de Vivienda.

En cuanto a que se ha roto la comunicación con el nombramiento de la nueva gerente de Vipasa, Zapico se ha comprometido a comprobarlo y, si esto es así, van a seguir a disposición de esa intermediación. "Yo creo que esto lo hay que solucionar ya", ha considerado.