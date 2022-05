Zapico (CCOO) acusa a Galán (Iberdrola) de "derrochar tanta soberbia como prepotencia" y de ganar 36.000 euros al día

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha acusado este viernes desde su cuenta de twitter al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, de "derrochar tanta soberbia como prepotencia" y de ganar 36.000 euros al día. "Es decir, cobra en una jornada el doble de lo que gana en todo un año la mayoría de trabajadores de nuestro país"

Ha sido la respuesta a las declaraciones realizadas por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, en la que manifestaba que en España "solamente los tontos" que todavía tienen la "tarifa regulada marcada por el Gobierno" pagan más por la electricidad.

Zapico advierte de que la gente está pasándolo mal, no pudiendo pagar las facturas de la luz, no pudiendo calentarse, "y uno de los representantes del oligopolio eléctrico insultando". "Bochorno que desde la patronal se permitan esas actuaciones, a uno de los principales culpables de la actual situación de precios elevadísimos.

Lo tenemos claro o hay reparto o habrá conflicto. El IPC está desbocado, los de siempre, no dejamos de perder poder adquisitivo", añade.

Destaca además que el combustible vuelve a estar por las nubes. "¿Las grandes distribuidoras se comen los descuentos del gobierno y aquí no pasa nada?", se pregunta y añade que "es urgente una investigación y poner orden en el oligopolio energético, caiga quien caiga".