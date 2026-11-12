Zapico (CCOO) afirma que la avaricia empresarial y los fondos buitre son los "grandes derrotados" tras la huelga

Huelga general - CCOO

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, ha dicho este jueves que la huelga general de este 11 de noviembre ha sido un "exito incontestable" y que la avaricia empresarial y los fondos buitre son hoy los "grandes derrotados".

Zapico ha indicado que en la jornada de paro, las calles se han llenado y han hablado con claridad para "impedir que pongan sus garras sobre nuestro país, que hagan negocio con nuestro futuro, que quiebren nuestras vidas para multiplicar sus beneficios".

"Basta ya de hipocresía, basta de desigualdad extrema, basta de meter miedo a la gente que lucha por sus derechos", ha añadido el sindicalista asturiano.

"Que sepan que han dado en duro, que las organizaciones sindicales de clase hemos puesto pie en pared, que no van a poder poner las garras en los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora y que es el momento de topar precios del alquiler, subir salarios. Es intolerable, insostenible e inasumible que tengamos que destinar más de la mitad de nuestro salario a alquilar el techo bajo el que vivir", ha señalado Zapico.

Además, ha querido dirigirse a PP y a Vox para insistir en que no pensaban ceder y que serán firmes frente a sus "campañas de criminalización y difamación". "Vamos a defender la democracia frente a quien viene a desmantelarla", ha subrayado.