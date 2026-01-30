Zapico (CCOO) critica al Arzobispo de Oviedo por sus críticas a la regularización de inmigrantes

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha criticado este viernes las manifestaciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, sobre la regularización de inmigrantes. "En la casa del arzobispo de Oviedo no hay sitio para la justicia social", ha lamentado, acusando al prelado de "colocarse junto al sector más ultra y radical".

En un comunicado, Zapico ha lamentado que Sanz Montes se sitúe "lejos de la mayoría de la sociedad asturiana e incluso fuera de la propia Iglesia Católica". "Vuelve a sembrar miedo y desconfianza entre la sociedad asturiana con sus manifestaciones populistas y extemporáneas", ha aseverado.

Ante las declaraciones del arzobispo en las que afirmó que se debía acoger a "los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan" y que "todos no caben", Zapico ha recordado que regularización de inmigrantes va dirigida a aquellas personas que ya viven y trabajan aquí.

"Caben porque ya están aquí", ha defendido, para después añadir que "en algunos casos puede que incluso más años de los que su Excelencia lleva en Asturias".

Zapico ha recordado al arzobispo dos pasajes de la Biblia en los que se habla de acoger a los extranjeros "como a un natural" y se insta a no tratar mejor a unas personas que a otras. Además, ha remarcado que las palabras de Jesús Sanz Montes coinciden en el tiempo con la condena a un empresario que explotaba a limpiadoras inmigrantes en Gijón. "Mujeres vulnerables con jornadas extenuantes a las que no permitían ni siquiera ir solas al médico. Nos preguntamos si sobre la precariedad y la explotación laboral tiene algo que decir el arzobispo de Oviedo", ha dicho.