Zapico dice que los ayuntamientos pueden modificar sus planes para evitar ubicaciones indeseadas de parques de baterías

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha reiterado este martes la posición del Ejecutivo en relación a la instalación de parques de almacenamiento de energía con baterías, en el sentido de que se pongan en zonas industriales. Pero además Zapico ha dicho que los ayuntamientos tienen competencias para modificar sus planes generales si hubiese alguna objeción en la ubicación proyectada.

"Si los ayuntamientos tienen una competencia por antonomasia es la urbanística", ha dicho Zapico en una comisión parlamentaria donde el diputado del PP Manuel Cifuentes le ha preguntado por el asunto.

Zapico ha dicho que la estrategia del Principado es derivar ese timpo de instalaciones a suelo industrial y no a suelo rural. Ha hablado de antiguas canteras o escombreras. Pero aún así, ha dicho que si por algún tipo de cuestión tampoco fuese satisfactoria la ubicación, los consistorios pueden actuar.

"Lo pueden hacer con un trámite relativamente sencillo, que es una modificación parcial de su plan general para decir, en ese polígono industrial se exceptúa ese uso", ha explicado.

Cifuentes ha dicho que con este tipo de proyectos de parques de baterías, los vecinos se ven "indefensos" y ha puesto de ejemplo la actuación proyectada para Gozón, municipio para el que el Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la evaluación de impacto ambietnal de un parque de 100 Mw con 72 contenedores.

Zapico ha dicho que la posición del Principado sigue siendo la misma, que esas instalaciones han de colocarse en zona industrial. En ese sentido ha dicho que ese proyecto en concreto debería ir al polígono de Maqua o en una antigua cantera de ArcelorMittal.

"Ustedes han sido incapaces de afrontar esta problemática en dos años de legislatura y algo que a día de hoy podía estar resuelto", le ha reprochado el diputado del PP.

Sin embargo, Zapico ha insistido en que el Principado está demostrando que no le da igual dónde se instalan los parques. "Si no fuera así, no nos criticarían tanto los promotores", ha apuntado.