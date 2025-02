Zapico espera que el programa Alquilámoste arranque a mediados de año y PP y Vox lo critican por intervencionista

OVIEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico se ha referido este martes en el Pleno ordinario de la Junta al nuevo programa Alquilámoste, que pretende sacar al mercado del alquiler viviendas privadas vacías y ha querido dejar claro que se trata de un programa voluntario cuyo borrador ya está ultimándose y que esperan que esté ya en marcha a lo largo del segundo semestre de este año.

Ha recordado Zapico que este año, de manera inicial, hay un millón de euros de presupuesto y se verá luego qué cantidad se necesita para el próximo año, pero sí anunció ya que será un crédito ampliable. "Evidentemente, hay que hacer un refuerzo en Vipasa para desarrollar este programa. No se va a hacer con la plantilla que tenemos actualmente", explicó.

Ha sido Vox y PP quienes han llevado esta cuestión al pleno. A Vox le ha aclarado Zapico que no se trata de "un nuevo ente como ellos dicen", sino que es un programa que ha tomado como ejemplo el desarrollado en la vecina Euskadi.

Ha explicado Zapico que en el desarrollo de este programa voluntario el propietario podrá poner a disposición de Vipasa, a través de su página web, su casa. Esta propiedad, se referenciará geográficamente y a través del sistema estatal de referencia de pisos de alquiler se le ofrecerá al propietario una horquilla de precios.

De la misma manera, se comprobarán las características teniendo que cumplir dos requisitos que es la accesibilidad y la eficiencia energética. Posteriormente, los técnicos visitarán ya ese inmueble, para comprobar los datos. Se establecerán ya los precios y estos tendrán dos criterios claros, que van a ser siempre criterios objetivos y criterios transparentes. Posteriormente, un registro que también se desarrollará en Vipasa, seleccionará al inquilino en función de sus ingresos se asignará una vivienda u otra con ese límite del tercio de la renta. Por último ha explicado Zapico que todo lo que tiene que ver con los seguros corre a cargo del propio programa.

"Yo no niego que defiendo planteamientos que quieren incidir en los precios del mercado, que queremos intervenir en el mercado, que el mercado no se regula solo y hay que implementar políticas públicas que ayuden a doblegar el mercado, no lo escondo. Ahora bien, quizás este programa Alquilámoste no sea precisamente lo más intervencionista que podamos tener en la cabeza ahora mismo", ha dicho Zapico.

Ha reiterado que es un programa voluntario en el que se garantiza y se asegura el cobro de la renta y la reversión del inmueble en perfecto estado al propietario que decida acogerse al mismo cuando termine su contrato.

CRÍTICAS DE PP Y VOX AL PROGRAMA

La diputada del PP, Susana Fernández, ha indicado que su grupo no está estamos en absoluto de acuerdo con "el rumbo intervencionista del programa, con topar el precio de alquiler", puesto que ha incidido en que el intervencionismo en Asturias ha provocado que se hayan dejado alquilar 6.300 pisos solo el año pasado, casi el 30% de la oferta.

"El propietario no se atreve a alquilar su vivienda porque el salario mínimo, como todos sabemos, es inembargable, y el límite para determinar la vulnerabilidad es muy alto. La ley de vivienda protege más al 'inquiocupa' que al propietario", ha manifestado la diputada del PP, que ha pedido "menos sectarismo ideológico y más soluciones eficaces al problema de la vivienda".

El "caos en la gestión" por parte de Vipasa" ha sido otro de los aspectos negativos resaltados por la diputada del PP y es que ha asegurado que dejar estos alquileres en manos de la empresa pública de vivienda "miedo les da".

"Miedo nos da. Su gestión es un verdadero caos, incapaz de mantener y reparar las viviendas públicas en un estado lamentable y con una gestión de las viviendas de emergencia que es casi inexistente. No contentos con eso, ahora también Vipasa tiene que gestionar todo el ciclo de recepción, valoración y firmas de contratos de cesión y arrendamientos con propietarios e inquilinos", destacó la diputada 'popular'.

Desde Vox, su diputado Gonzalo Centeno, se ha mostrado muy crítico con este "nuevo ente público de vivienda" que ha calificado como un "delirio" propio de a quienes "les ponen las expropiaciones". Por ello el diputado de Vox ha planteado numerosas dudas y ha dejado en el aire numerosas cuestiones sobre el mismo porque considera que "el plan de alquiler de vivienda que propone Zapico es lo más reaccionario y absurdo en cualquier economía, incluso en la soviética".

"A mí particularmente, con todos los respetos que sabe que le tengo, toda su andadura, toda su política, todos sus planes, no me generan ni la más mínima duda. Porque ya soy lo suficientemente mayorcito para ver venir al lobo antes de que se disfrace de oveja", dijo.

A esas críticas Zapico ha respondido que "si para algo sirven debates como este en parlamentos, es para confrontar ideas políticas y para confrontar modelos sociales". "Yo creo que el suyo es claro y no deja lugar a dudas. El suyo es el modelo del libre mercado, el modelo de que el más fuerte sobreviva. El nuestro es el de la justicia e igualdad", ha dicho Zapico.