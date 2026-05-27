Zapico: "Gijón se ha constatado como un fracaso absoluto de las políticas de vivienda que la derecha defiende"

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha asegurado este miércoles en el pleno que en "Gijón se ha constatado como un fracaso total y absoluto de las políticas de vivienda que la derecha defiende". "Gijón como mayor ciudad de Asturias es un laboratorio para esas políticas, pero han sido un fiasco", dijo Zapico.

El consejero ha dicho que respeta al Gobierno de Gijón, como respeta a los otros 77 gobiernos municipales y al ordenamiento jurídico y por ello lo que hace es velar por su cumplimiento, porque cada uno que tenga las competencias que la ley determine, las asuma y las ejecute. "Me da igual hablar de vivienda que de memoria democrática", dijo Zapico.

Zapico respondía así al diputado del PP, Andrés Ruiz que acusó al consejero de no respetar al Gobierno de Gijón y usar a los gijoneses de coartada electoral utilizando la consejería para hacer oposición al Gobierno de Gijón.

"No está en mi intención ser líder de la oposición municipal en Gijón, faltaría más", dijo Zapico que las administraciones tienen que coordinar esfuerzos y ser leales. "Usted sabe también como yo, por qué hoy La Arena encima y Cimadevilla ya son zonas tensionadas, porque a mi mesa llegó un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gijón solicitándome la declaración de la arena encima de Villa como zonas tensionadas, con la abstención del Partido Popular y de Foro Asturias".

Así ha incidido en que cuando luego se enteraron de lo que significaba esa declaración, "porque no tenían ni idea de lo que estaban votando, vinieron los lloros y las protestas".

Andrés Ruiz ha acusado a Zapico de "erigir la consejería como una especie de líder de la oposición municipal, como un ente de bloqueo para todos aquellos proyectos de la ciudad". Así por ejemplo ha acusado al consejero de querer "meter piqueta en el Colegio de la Inmaculada" porque lo que busca es "tocar la fachada de una iglesia y de un colegio en busca del revanchismo y el sectarismo de cara a la galería de los suyos".

Además también le ha acusado de dar menos ayudas a la empresa municipal de vivienda de Gijón que a la de Avilés, cuando claramente la población es mayor o de ataca el proyecto de Gijón Confi alquilando pero sin embargo aplaudir un proyecto similar en la ciudad de Avilés.

"Por supuesto el Plan Llave está en el foco de sus obsesiones pero mire es que el plan llave va a generar vivienda pública", dijo Ruiz que también ha criticado que se declaren zonas tensionadas La Arena y Cimadevilla sin respetar la autonomía municipal.

CONVENIO CASA 47

Ovidio Zapico también ha respondido a una pregunta del diputado del PP, José Agustín Cuervas-Mons que ha pedido al titular de vivienda que concretase el contenido del protocolo firmado con la ministra de Vivienda y la gerente de la empresa Casa 47 el pasado 19 de marzo de 2026.

Zapico ha indicado que ese acuerdo conlleva un estudio de viabilidad técnica, económica y jurídica de ese modelo de gestión. Ahí se van a incluir precios máximos de alquiler, criterios de selección de adjudicatarios y distribución de los gastos entre las partes. En segundo lugar, la identificación y la delimitación precisa del inventario de viviendas susceptibles de ser gestionadas por el municipado. Y en tercer lugar, la coordinación de sistemas de información para garantizar una gestión eficaz y transparente del parque público.

Tras escuchar la explicación del consejero, el parlamentario del PP ha indicado que la explicación es "la mejor manera de decir que se ha firmado la nada".

"Firman un protocolo para anunciar que van a firmar un convenio

¿Qué viviendas, no sé dónde?. Perdónenme señor consejero, es que esto es una tomadura de pelo tal que yo me daría vergüenza, yo me metería en casa", dijo el 'popular'

INTERPELACIÓN DE VOX

Previamente el consejero ha sido interpelado por el diputado de Vox, Javier Jové que ha criticado los efectos de la ley de Vivienda que cumple tres años. "Tres añitos tiene la ley de vivienda nacional y le doy la enhorabuena porque ha conseguido gran parte de los objetivos que se habían marcado, y es empeorar la situación precedente. Ustedes han conseguido que en tres años de la ley nacional hayan carecido el precio de la alquiler de la vivienda en España en más de un 30%", dijo Jové.

También ha sido muy crítico con la declaración de zonas de vivienda tensionada, a las que ha denominado "zonas de comunismo inmobiliario". Ha considerado Jové que los criterios para considerar a una zona tensionada no tienen sentido y además "necesitan más cocina que las encuestas de Tezanos".

Jové ha indicado que Vox "apuesta por una Asturias de propietarios" por lo que ofercerían a los inquilinos de viviendas públicas la posibilidad de adquirir esas viviendas que ahora alquilan".

Zapico ha replicado al diputado de Vox que la ley de vivienda recoge medidas para proteger a las familias de clase trabajadora, a los colectivos vulnerables que viven en esas viviendas y ha lamentado que ni el diputado Jové ni Vox "están del lado de esas familias ni del lado de la clase trabajadora".

"Ustedes, evidentemente, están en el otro lado, están al lado de rentistas, al lado de especuladores, al lado de los que entienden que la vivienda es un negocio y no es un derecho", dijo Zapico.