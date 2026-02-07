Zapico urge al Ayuntamiento de Gijón a culminar la cesión de suelo para vivienda pública

El consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, y el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, durante las pruebas de selección de Vipasa. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha reclamado este sábado al Ayuntamiento de Gijón una mayor colaboración para cerrar de forma definitiva la cesión de suelo municipal necesaria para impulsar la construcción de vivienda pública en la ciudad, al tiempo que ha puesto en valor la celebración del primer proceso selectivo de Vipasa. "Es el primer proceso selectivo, homologable, equiparable a los procesos de la función pública que una empresa de sector público asturiano realiza", ha destacado.

Zapico ha realizado estas declaraciones durante su visita al Campus de Gijón, donde se ha celebrado el proceso selectivo para cubrir dos plazas de auxiliar administrativo, al que se han inscrito 348 personas.

El consejero ha subrayado que contar con suelo disponible es "imprescindible" para acelerar la promoción de nuevas viviendas públicas y, aunque ha reconocido que "estos días está habiendo contactos" con el Ayuntamiento, ha instado a "cerrar ya, definitivamente, todo lo que tiene que ver con esa cesión".

En paralelo, Zapico ha destacado que el proceso selectivo de Vipasa supone "un salto cualitativo muy importante", al tratarse del primer procedimiento de una empresa del sector público asturiano plenamente homologable a los de la función pública. "Esto hay que destacarlo, porque avanzamos no solo en transparencia, sino en procesos rigurosos que garantizan el acceso a un empleo a través de la capacidad, los méritos y la igualdad", ha afirmado.

Zapico ha enmarcado estas actuaciones en la estrategia del Gobierno de Asturias para intervenir en mercados residenciales tensionados como el de Gijón, con políticas que impulsan vivienda pública, limitan precios "disparatados" en barrios como La Arena o Cimadevilla y desarrollan programas como 'Alquilámoste'.

Como ejemplo, ha citado una vivienda de unos 100 metros cuadrados incorporada a este programa en la calle Llanes, en el entorno del barrio del Humedal, con un índice de referencia de alrededor de 1.050 euros que se ofertará en alquiler por 630 euros. "Eso es intervenir en el mercado, lograr que los precios se dobleguen y que la gente pueda acceder a una vivienda digna", ha señalado.