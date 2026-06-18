Zapico ve posible sacar adelante la Ley de Consumo pese a las observaciones planteadas desde Europa

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha confiado este jueves en que pueda resolverse la controversia surgida en torno a la futura Ley de Consumo de Asturias después de que Italia cuestionase algunos aspectos de la norma ante las instituciones europeas.

Preguntado por esta cuestión, Zapico ha recordado que el proyecto ya se encuentra en tramitación parlamentaria en la Junta General del Principado, donde corresponderá abordar las posibles modificaciones necesarias para superar las discrepancias planteadas.

"Será ahí donde tengan que determinar cómo solventar esa controversia que ahora mismo hay entre la Comisión Europea, Italia y nuestro texto", ha señalado.

El consejero ha defendido además que la ley cuenta con un amplio respaldo social e institucional. Así, ha destacado el apoyo expresado por la Unión de Consumidores de Asturais y ha recordado que la iniciativa obtuvo una amplia mayoría durante su tramitación en comisión parlamentaria.

LA CAMOCHA, LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otro lado, Zapico ha valorado positivamente la declaración de la Mina La Camocha como Lugar de Memoria Democrática, una decisión que ha calificado de "muy importante".

El consejero ha recordado que el Principado llevaba tiempo reclamando este reconocimiento al considerar que la explotación minera reúne los requisitos necesarios por su relevancia en la historia de la lucha por las libertades y los derechos de los trabajadores.

Asimismo, ha destacado el papel de La Camocha como origen de Comisiones Obreras y ha señalado que la declaración supone el reconocimiento institucional a un enclave "fundamental" para comprender tanto la oposición a la dictadura como el desarrollo posterior de la democracia en España.