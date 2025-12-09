El pantano del Ebro gana 5 hm3 en la última semana y supera el 61% de su capacidad

SANTANDER 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha ganado en la última semana 5,09 hectómetros cúbicos de agua con los que sube hasta el 61,8 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 334,3 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 95,46 hm3 más que la misma semana de 2024, según los datos facilitados este martes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.380 hm3, lo que representa el 56% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenía 5.622 hm3 (el 72%).

Además, está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 4.492 hm3 (el 58%), pero por encima del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2022, con 3.063 hm3, el 39% de la capacidad total.