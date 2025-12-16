El pantano del Ebro gana 3 hm3 en la última semana y supera el 62% de su capacidad

Archivo - Isla flotante en el pantano del Ebro.-ARCHIVO - RED CÁNTABRA DE DESARROLLO RURAL - Archivo

SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha ganado en la última semana 3,07 hectómetros cúbicos de agua con los que sube hasta el 62,4 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 337,4 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 80,99 hm3 más que la misma semana de 2024, según los datos facilitados este martes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.406 hm3, lo que representa el 56% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenía 5.791 hm3 (el 74%).

Además, está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 4.718 hm3 (el 60%), pero por encima del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2022, con 3.119 hm3, el 40% de la capacidad total.