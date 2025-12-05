Abre en San Vicente de la Barquera 'El Belén del Camino', que promociona el Camino Lebaniego también en Navidad

Figuras de rederas en el 'Belén del Camino' - GOBIERNO

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Casona del Cantón de San Vicente de la Barquera acoge hasta el 15 de enero la primera entrega del proyecto cultural 'El Belén del Camino', una iniciativa de la Consejería de Turismo, a través de la Fundación Camino Lebaniego, para poner en valor la identidad cultural, patrimonial y espiritual del Camino también durante el periodo navideño.

El proyecto está concebido en tres escenas -una por año- y forma parte de la estrategia de posicionamiento y difusión de cara al Año Jubilar Lebaniego 2028. Así, arranca este 2025 con la primera escena, 'Peregrinos de la Cruz', una obra creada por los reconocidos belenistas Nati y Mario, con más de 30 años de trayectoria.

Esta primera entrega exhibe figuras hechas 'ex profeso' para este Belén y recrea el inicio simbólico del trayecto de la Sagrada Familia en su huida a Egipto, en el kilómetro cero del Camino Lebaniego, en San Vicente de la Barquera. Para ello integra elementos propios del territorio, sus oficios tradicionales y los símbolos identitarios del Camino, tales como las rederas o los marineros.

Se verá continuado el año que viene en la localidad de Lafuente, en Lamason, en donde se representará otra escena anterior al nacimiento de Jesús. La tercera y última se ubicará en Potes en el Año Jubilar de 2028, y en ese momento ya se representará la Natividad como tal, dando continuidad a toda la narración que describen los belenes en estas tres etapas.

'El Belén del Camino' combina tradición belenista con una narrativa propia del Camino para ofrecer al visitante una experiencia "inmersiva y emotiva", ha señalado la Consejería en nota de prensa. Además, consolida el papel de San Vicente de la Barquera como puerta de entrada al Camino Lebaniego.

La exposición permanecerá abierta al público todos los días, excepto el 25 de diciembre y 1 de enero, de lunes a viernes de 17 a 20.30 horas y sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 y de 17 a 20.30 horas.

La directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández ha definido el Belén como un "ejercicio colectivo", pues, a su juicio, cada escultura, cada pequeña figura que se coloca y cada paisaje minuciosamente preparado "nos recuerda la importancia de lo de lo humilde, de lo sencillo". "Hay unas manos voluntariosas detrás que nos recuerdan la importancia de ese sentido comunitario del que estamos tan necesitados", ha añadido.

Para Fernández, esta es una tradición "profundamente arraigada" hasta el punto de que cada región, incluso cada familia, tiene sus propias particularidades. Ahora, en San Vicente y en el camino Lebaniego "ya tenemos también nuestra propia particularidad", ha concluido la directora general, que también ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento en esta y otras actividades realizadas en torno a esta ruta de peregrinación.

En este sentido, la alcaldesa, Rosario Urquiza, ha subrayado la apuesta de su municipio por el turismo cultural y ha puesto en valor que San Vicente de la Barquera "ha sido y siempre va a ser el kilómetro cero del Camino Lebaniego".

Ha recordado que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2015, por lo que llamado a "hacer que esta historia se pueda convertir en un producto turístico atractivo y diferenciador".

Por su parte, la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, ha señalado que El Belén del Camino es un proyecto "vertebrador" que ayuda a cohesionar a las distintas etapas del Camino y dar una imagen "unitaria" del mismo.