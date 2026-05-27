Cantabria se presenta en México como "el gran destino turístico del norte de España"

Los directores generales de Turismo y Cultura participan en una jornada promocional de Iberia en Ciudad de México - GOBIERNO

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria presenta en México las fortalezas de la comunidad autónoma como "el gran destino turístico del norte de España" gracias a una oferta "diferenciadora" caracterizada por la calidad, la sostenibilidad y la diversidad paisajística, cultural y gastronómica.

Los directores generales de Turismo y Hostelería, José Luis López, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, se han desplazado al país azteca para participar en una jornada promocional organizada por Iberia en Ciudad de México con la finalidad de reforzar la conexión entre Cantabria y México.

La oferta cultural cántabra, que se verá enriquecida con la apertura de los tres grandes proyectos museísticos en la capital autonómica (Faro Santander, Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria -MUPAC- y el centro asociado Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente), junto con el catálogo de experiencias turísticas asociadas a la naturaleza, la riqueza patrimonial y el deporte, han sido protagonistas de la presentación de Cantabria en los actos promocionales organizados.

En ellos también ha participado Alicia Abascal, manager de Acuerdos Estratégicos y Derechos de Tráfico de Iberia.

Tras un desayuno con periodistas de la capital mexicana, las acciones promocionales del día concluyen con un evento dirigido a turoperadores y agentes de viajes por la tarde en el espacio Rooftop 780, en el que la gastronomía regional tendrá un papel destacado de la mano del chef Jesús Sánchez, distinguido con tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde.

El director general de Turismo de Cantabria ha destacado la "apuesta decidida" del Ejecutivo regional por un modelo turístico "más diversificado, descentralizado y desestacionalizado, al tiempo que sostenible y de calidad" con el fin de que distribuya sus beneficios durante todo el año y por todo el territorio.

López ha subrayado que "Cantabria ha vuelto a superar el listón de los dos millones de turistas y los seis millones de pernoctaciones, lo que supone un éxito colectivo que eleva, cada vez más, nuestro índice de competitividad turística". Así, la captación de turistas de otros países es uno de los grandes objetivos y una de las razones de su presencia en México.

En este sentido, ha recordado el turismo internacional ya representa casi una cuarta parte del total, con un 26,6%, "y sus beneficios se notan".

La desestacionalización y la descentralización son, ha dicho, otros dos objetivos en los que trabaja el Gobierno de Cantabria y que ya "estamos consiguiendo". "Queremos demostrar que Cantabria apetece durante todo el año", ha sentenciado López.

Como ha destacado, con un impacto económico de 2.160 millones de euros en 2024, el turismo "ya es una gran industria en Cantabria", al representar más del 12% de la riqueza regional y generar cerca de 33.000 empleos, es decir, más del 13% del total de la comunidad autónoma.

Tras citar los datos "de récord" en algunas instalaciones, el director general ha destacado que "tenemos un turismo mejor distribuido y más sostenible" y que Cantabria "roza" los nueve turistas por cada cien habitantes al año, "una cifra que no permite hablar de masificación".

Por su parte, la directora general de Cultura ha subrayado que el turismo cultural es la "gran" apuesta del Gobierno de Cantabria, y prueba de ello es la apertura en los próximos meses de grandes infraestructuras museísticas que van a convertir a Santander en una de las capitales españolas con mayor oferta.

En su opinión, estas infraestructuras van a atraer a Cantabria un turismo cultural "de calidad, internacional y desestacionalizado, llamado a generar importantes retornos desde el punto de vista reputacional, económico y social".

"Somos la tierra de Altamira, de diez cuevas de arte rupestre y dos caminos de peregrinación Patrimonio de la Humanidad, además de ser la tierra de más de 300 bienes de interés cultural y una acumulación extraordinaria de arte, creación y talento que está llamada convertirse en uno de los ejes de la nueva economía del conocimiento", ha concluido Fernández.

SABORES DE CANTABRIA

En esta jornada, el chef Jesús Sánchez, del restaurante cántabro 'El Cenador de Amós', es el encargado de llevar los sabores de la huerta y el mar cántabros a Ciudad de México. Premio Nacional de Gastronomía y reconocido internacionalmente entre los mejores chefs del mundo por 'The Best Chef Awards', protagonizará un showcooking en el que elaborará dos pinchos inspirados en la cocina cántabra.

Una degustación que contará con una barra de cócteles diseñados por el master bar tender internacionalmente reconocido Paulo Ramos, con mezclas fusionadas de ambas culturas, entre ellos un margarita con anchoas.