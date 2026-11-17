IBTM WORLD 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria promociona su oferta de turismo de reuniones en la feria internacional IBTM World de Barcelona. La Consejería de Turismo ha regresado a esta cita, el principal encuentro internacional de la industria del turismo de reuniones, viajes de incentivo, congresos y eventos, MICE por sus siglas en inglés.

La feria se celebra desde este martes hasta el 19 de noviembre en el recinto Fira Barcelona Gran Vía y reúne cada año a miles de profesionales y empresas especializadas de todo el mundo.

Según ha informado el Gobierno, la comunidad ha acudido de forma conjunta con el Santander Convention Bureau y la Asociación de Empresas y Profesionales Organizadores de Eventos y Congresos de Cantabria (OPCE Cantabria), en una acción de colaboración entre el Gobierno regional, a través de Cantur, y el sector profesional para impulsar la promoción de la comunidad como destino de turismo MICE.

La delegación cántabra participa como coexpositora del estand de Turespaña, con una mesa de trabajo desde la que representantes de las citadas entidades colaboradoras desarrollan una agenda de encuentros con organizadores de eventos, agencias especializadas y empresas del sector.

El objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrece la región para acoger congresos, reuniones y eventos profesionales, así como establecer contactos y generar nuevas oportunidades de negocio.

La oferta cántabra combina espacios emblemáticos para la celebración de reuniones y eventos en Santander, como el Palacio de la Magdalena o el Centro Botín, con la variedad de propuestas que ofrece el resto de la comunidad autónoma, con localizaciones como CIESE Comillas o posadas rurales.

Además, Cantabria ofrece variedad de actividades de carácter cultural, gastronómico o de naturaleza, que permiten diseñar experiencias complementarias para los asistentes en un territorio accesible que facilita la organización de encuentros diferenciadores.

La IBTM World de Barcelona es la principal cita internacional de la industria MICE y reúne a destinos, organizadores de eventos, agencias especializadas y proveedores de servicios turísticos de distintos mercados mundiales.

Cada edición congrega a más de 12.000 profesionales del sector y más de 2.500 expositores, convirtiéndose en un espacio estratégico para el intercambio comercial, el establecimiento de contactos y la generación de oportunidades.

Con su regreso a esta feria, Cantabria continúa trabajando en la promoción del turismo de reuniones y eventos como segmento estratégico para diversificar la actividad turística, contribuir al dinamismo económico del conjunto del territorio y favorecer la desestacionalización de los flujos de visitantes.