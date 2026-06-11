Casapalma encabeza el cartel del festival gratuito Cantabria Infinita Folk - G.HERNANDEZ-AYTO DE REOCÍN

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo cántabro Casapalma y el dúo irlandés Arthur Coates & Kerran Cotterell conforman el cartel del festival gratuito Cantabria Infinita Folk, que se celebrará en julio entre Puente San Miguel (Reocín) y San Vicente de la Barquera, dentro de los actos del Día de las Instituciones.

Ofrece tres fechas, ya que el exterior de la Iglesia de Santa María de los Ángeles (San Vicente de la Barquera) acogerá dos citas los días 19 y 26 de julio, a las 21.00 horas; y el Auditorio de La Robleda (Puente San Miguel, Reocín) ofrecerá un doble concierto el 27 de julio.

De esta forma, Casapalma tocará en solitario el 19 de julio y Arthur Coates & Kerran Cotterell lo harán el día 26, ambos en San Vicente de la Barquera. Asimismo, los dos grupos se subirán al mismo escenario el 27 en Puente San Miguel, ha informado el Ayuntamiento de Reocín.

Durante la presentación han participado la directora general de Cantur, Inés Mier; el alcalde de Reocín, Pablo Diestro; la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza; los concejales de Cultura de Reocín, Fernando Callejo, y de San Vicente, Ana Isabel Roiz; y el promotor de los conciertos, Javi Palacios.

Por su lado, Mier ha señalado que, desde sus orígenes, este festival ha plasmado "la identidad y las raíces" del folk, ha ratificado el apoyo del Gobierno y de Cantur y ha deseado que la propuesta sea del agrado de todo el público.

Diestro ha destacado que están "muy contentos" con el cartel porque cuenta con un grupo "de casa", en referencia a Casapalma, y un grupo irlandés "muy puntero", que será "un aperitivo muy importante" para el Día de las Instituciones, conmemorado el 28 de julio.

Por su parte, Palacios ha subrayado que el festival es "un compromiso con la cultura de raiz" gracias al apoyo "imprescindible" del Gobierno de Cantabria, la Consejería de Cultura, Cantabria Infinita y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, además de la "estrecha" colaboración de los Ayuntamientos de Reocín y San Vicente de la Barquera.

ARTISTAS

Arthur Coates & Kerran Cotterell forman un tándem de cuerda con raíces celtas. Por un lado, Coates es un virtuoso del violín (fiddle) y especialista en el folclore escocés y quebequés, con un estilo enérgico, rítmico y salvaje mientras que Cotterell aporta la guitarra y la voz, con un directo acústico que viaja por el folclore atlántico, combinando jigas, reels y canciones tradicionales.

Casapalma, formado por Irene Atienza (vocalista) y Yoel Molina (productor y guitarrista), tiene la vocación de revisar y reinventar el cancionero tradicional de Cantabria. Su propuesta toma las tonadas, jotas y melodías tradicionales y las envuelve en una electrónica sutil que respeta la raíz pero la proyecta hacia el futuro.