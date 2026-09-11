Las Fiestas de la Cruz de Potes arrancan hoy cinco jornadas de música, gastronomía y deporte

Cartel - AYUNTAMIENTO DE POTES

POTES 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de la Cruz de Potes arrancan este viernes y durante cinco jornadas, hasta el martes 15, ofrecerán música, tradición, deporte, gastronomía y actividades para todos los públicos con el fin de convertir la capital lebaniega en punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Declaradas de Interés Turístico Regional, las Fiestas de la Cruz constituyen una de las principales celebraciones del calendario festivo de Liébana y mantienen una estrecha vinculación con la historia y las tradiciones de la comarca, en torno a la festividad de la Exaltación de la Santísima Cruz y al Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

La programación comenzará hoy con la apertura de las casetas del Ferial, la presentación de las peñas y la macrodiscoteca Kolosal. El sábado 12 tendrá como protagonistas a las peñas, con el tradicional concurso de paellas, además de propuestas familiares y musicales que culminarán con el concierto de Cuatro de Copas y la macrodiscoteca New Projet Show.

El domingo 13, Día de Liébana, estará especialmente dedicado a las tradiciones de la comarca, con el Mercado Tradicional, el desfile de grupos folclóricos, la presencia de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana y pasacalles con banda de gaitas. La jornada finalizará con la verbena del grupo Picos de Europa.

Uno de los momentos centrales llegará el lunes 14, Día de la Cruz, con la misa solemne en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. También habrá bolos, actividades para las peñas y actuaciones musicales. A medianoche tendrá lugar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, seguido de la verbena con la orquesta Tekila. Las fiestas finalizarán el martes 15 con el Día Infantil.