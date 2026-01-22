Fitur.- Astillero gana el Premio Regional 2026 de la red de Pueblos Mágicos de España

Archivo - Marismas de Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

La red alcanza los 169 municipios en su décimo aniversario

MADRID/SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Astillero ha ganado el Premio Regional 2026, en nombre de Cantabria, que ha otorgado la red de Pueblos Mágicos de España en el marco de Fitur.

La red de Pueblos Mágicos de España ha anunciado la incorporación de 22 nuevos municipios en 2026, año en el que cumple 10 años desde su creación, alcanzando un total de 169 en todo el país.

En palabras del presidente del Ecosistema Mágico de España, Francisco Martín, "estos diez años demuestran que el desarrollo territorial basado en la identidad, el patrimonio y las personas es necesario".

En total, estos son los nuevos Pueblos Mágicos de España añadidos a la red: Arjona (Jaén), Arjonilla (Jaén), Bujalance (Córdoba), La Palma del Condado (Huelva), Tabernas (Almería), Arriate (Málaga), Gaucín (Málaga), Aliaga (Teruel), Belmonte de San José (Teruel), Jabaloyas (Teruel), Coaña, Navia, Vallehermoso (La Gomera) y Arona (Tenerife), Alfoz de Lloredo, Miengo, Reocín, La Puebla de Montalbán (Toledo), Zalamea de la Serena (Badajoz), Ferreries (Menorca), Elburgo (Álava) y Mula.

Actualmente, la red de Pueblos Mágicos de España integra más de 500 Bienes de Interés Cultural, más de 30 monumentos nacionales, más de 100 castillos y palacios, más de 40 conjuntos históricos, así como más de 100 centros de interpretación y museos.

A ello se suman más de 40 villas y ciudades históricas, más de 40.000 kilómetros cuadrados de espacio natural protegido, más de 500 rutas y senderos homologados y más de 50 denominaciones de origen.

PREMIOS NACIONALES Y REGIONALES PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA 2026

En el mismo acto, Pueblos Mágicos de España ha hecho entrega de sus Premios Nacionales y Regionales 2026, que reconocen las mejores prácticas en turismo, patrimonio, cultura, sostenibilidad y desarrollo local.

Los ganadores de los Premios Nacionales 2026 han sido: Pueblo Mágico del Año Brihuega (Guadalajara), Premio al Desarrollo Turístico Rural Campo de Criptana (Ciudad Real), Premio a la Puesta en Valor del Patrimonio Escalona (Toledo), Reconocimiento a la Realización de Eventos Culturales Singulares Salar (Granada) y Almedinilla (Córdoba), Reconocimiento a la Promoción de Productos Locales Orcera (Jaén), Reconocimiento a la Gestión de Espacios Naturales Vilaller (Lleida), Reconocimiento a la Cooperación Público-Privada Utrera (Sevilla), Premio Monumento Mágico La Calahorra (Granada), Premio Creador de Contenido Viaje Potaje, Reconocimiento a la Gestión y Difusión del Turismo Ayerbe (Huesca), Reconocimiento al Mantenimiento de las Tradiciones Frómista (Palencia), Reconocimiento al Turismo Activo Comares (Málaga), Reconocimiento al Turismo Gastronómico Puebla de Don Fadrique (Granada) y Reconocimiento al Comercio Tradicional Vícar (Almería)

Por su parte, los ganadores de los Premios Regionales 2026 han sido en nombre de cada autonomía a la que pertenecen: Astillero (Cantabria), Alcalá de los Gazules (Cádiz), Artenara (Gran Canaria), Escalona (Toledo), Ayerbe (Huesca), Mazarrón (Región de Murcia), La Adrada (Ávila), Padrón (A Coruña) y Cangas de Onís (Principado de Asturias).