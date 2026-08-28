Las Guerras Cántabras vuelven hoy a Los Corrales y reconocerán al Racing por su regreso a Primera

Archivo - Las Guerras Cántabras vuelven del 28 de agosto al 6 de septiembre a Los Corrales de Buelna.- ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

LOS CORRALES DE BUELNA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Guerras Cántabras volverán desde este viernes, 28 de agosto, al 6 de septiembre a convertir a Los Corrales de Buelna en uno de los escenarios de los acontecimientos históricos y festivos "más importantes" de Cantabria y que, en su 24 edición, reconocerán al Real Racing Club de Santander con el galardón 'Tessera Hospitalis' que otorga anualmente la Asociación Guerras Cántabras tras su vuelta a Primera División.

En concreto, galardonará al club verdiblanco en las figuras del exjugador Gonzalo Colsa, como 'Cántabro del año', y al máximo accionista de la entidad, Sebastián Ceria, como 'Conquistador del año'.

Con ello, se quiere poner en valor "la cooperación, el entendimiento y la suma de esfuerzos" entre personas procedentes de distintos lugares, "capaces de trabajar unidas por un objetivo común y un sueño compartido por toda una tierra: devolver al Racing a la máxima categoría del fútbol español".

Así con el 'Tessera Hospitalis', "símbolo de alianza y compromiso entre pueblos", se reconoce a dos personas que encarnan "precisamente esos valores: unir procedencias, voluntades y esfuerzos para conquistar juntos un objetivo común".

Este año la entrega del galardón tendrá lugar el domingo 30 de agosto, a las 18.00 horas en el anfiteatro dentro de los actos infantiles, y no el día que comienza la fiesta como es habitual al coincidir con un encuentro del equipo racinguista.

Como en anteriores ediciones, la fiesta comenzará con la concentración de tribus y legiones, la entrega de enseñas y los augurios de Drusila y Silenia.

UN VIAJE DE MÁS DE 2.000 AÑOS AL PASADO

De esta forma, cántabros y romanos volverán a tomar las calles del municipio para "transportar" a vecinos y visitantes más de 2.000 años atrás con recreaciones que en esta edición incorporan a un nuevo personaje cántabro con diálogo y tendrán textos y combates renovados.

En total, participarán en todas las escenificaciones cerca de un centenar de personas, todas dentro de la Asociación Guerras Cántabras.

Más en detalle, entre las novedades de este año está que el guionista Carlos Troyano ha añadido textos y personajes nuevos y que se han incrementado y mejorado las luchas escénicas.

Además, en esta edición, a la presencia del maestro de armas Kike Inchausti, se ha añadido la de otro profesional "de primer nivel" como Diego García Platero, coordinador de especialistas que ha trabajado para series como 'La que se avecina' o 'Machos Alfa'.

Asimismo, también está previsto que se presente un corto documental sobre las Guerras Cántabras subvencionado por la Consejería de Cultura y dirigido por Marta Solano, de Burbuja Films, y el libro 'Tarvos, de Tartesos a la Galia', de Elisa Rivero, escritora y divulgadora cántabra afincada en Valladolid.

Como es habitual, las Guerras Cántabras contarán con el campamento ambientado para representar diferentes episodios del enfrentamiento entre las tribus cántabras y las tropas romanas, además de desfiles, combates, ceremonias, representaciones teatrales, actividades, talleres, concursos, mercado de época y juegos con el fin de que el público "no sea únicamente espectador, sino que forme parte de la experiencia".

Asimismo, la programación expandida incluye más de 30 actos que complementan a la principal que se representa en el anfiteatro, donde se ofrecerán otros tantos actos teatralizados.

También se desarrollará del lunes 31 al jueves 3 la Semana Cultural 'Entre Guerras' con cuatro ponencias que tienen como principal objetivo difundir los últimos avances en la investigación arqueológica ligada a la época que se recrea.

Serán en la sala polivalente del Espacio La Plaza, y estarán abiertas al público hasta completar aforo.

El desfile general de tribus y legiones, el cierre del templo de Jano y el apagado del Fuego Sagrado pondrán fin a esta celebración.