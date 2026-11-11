El Hub de ULTREIA-Sudoe dará continuidad al grupo de trabajo del Camino Lebaniego más allá del proyecto europeo

Quinta reunión del Hub o grupo de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego ha celebrado en el centro multiusos 'La Ferroteca' de Cades (Herrerías) la quinta reunión del Hub o grupo de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe, un encuentro que marca el cierre del calendario de reuniones previsto para esta experiencia piloto de gobernanza colaborativa en el marco del proyecto, que finaliza en diciembre de 2026, si bien en la misma se ha alcanzado el compromiso de dar continuidad al grupo de trabajo del Camino Lebaniego más allá del proyecto europeo.

Este último encuentro, el cuarto de carácter operativo tras la reunión informativa inicial celebrada en Potes y otras en San Vicente de la Barquera, Cades o Tama, ha contado con la presencia del alcalde de Herrerías, Ramón Cuesta y ha reunido, como en las anteriores, a agentes locales y profesionales vinculados al Camino.

El Gobierno ha informado que la reunión ha servido para abordar las últimas líneas estratégicas contempladas en el Plan de Acción del proyecto, centradas en la innovación tecnológica y el cambio climático, así como para reflexionar sobre el futuro del propio Hub una vez concluya ULTREIA-Sudoe.

En el ámbito de la innovación tecnológica, los participantes han trabajado sobre propuestas dirigidas a incorporar nuevas herramientas que faciliten la información, la orientación y la experiencia de peregrinos y visitantes.

Entre ellas se encuentran el desarrollo de un mapa digital interactivo del Camino, con información sobre puntos de interés, servicios y alertas; la implantación de códigos QR y sistemas Navilens para facilitar el acceso a información sobre el patrimonio local; y el aprovechamiento de las redes sociales como canales de difusión de eventos y de interacción con peregrinos y visitantes.

También se han planteado posibilidades relacionadas con la monitorización ambiental y el control de aforos mediante tecnología, así como el fomento de la conectividad wifi en puntos estratégicos del Camino y en los albergues.

Por otra parte, el trabajo sobre cambio climático ha permitido identificar actuaciones orientadas a mejorar la sostenibilidad ambiental del itinerario y su entorno.

Entre las propuestas figuran la implantación de puntos de reciclaje y gestión de residuos, el fomento de la eficiencia energética en albergues y establecimientos locales, y el desarrollo de acciones de sensibilización dirigidas tanto a peregrinos como a la población residente.

Asimismo, se ha abordado la necesidad de identificar y recuperar pequeñas áreas naturales degradadas o puntos con problemas de erosión, además de elaborar un diagnóstico simplificado de la vulnerabilidad climática del tramo y de sus principales enclaves.

Más allá de las cuestiones técnicas abordadas durante esta quinta sesión, uno de los principales asuntos del encuentro ha sido la continuidad del Hub una vez finalice el proyecto ULTREIA-Sudoe en diciembre de 2026.

En este sentido, se ha puesto de manifiesto el interés y el compromiso de seguir manteniendo este espacio de encuentro y colaboración entre los distintos agentes vinculados al Camino Lebaniego, explorando fórmulas que permitan dotarlo de una organización y una estructura propias, estables y permanentes en el tiempo, sin que su funcionamiento dependa de la existencia de proyectos europeos o de otras iniciativas de financiación temporal.

El objetivo es que el Hub pueda consolidarse como un grupo de trabajo sólido, capaz de mantener las reuniones periódicas, establecer prioridades compartidas y avanzar progresivamente en la puesta en marcha de las actuaciones identificadas.