Más de 300 voluntarios plantan un millar de árboles en Cabárceno en cuatro jornadas de reforestación

Voluntarios plantan árboles en el Parque de Cabárceno

SANTANDER, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha acogido durante los meses de noviembre y diciembre cuatro jornadas de reforestación popular impulsadas por la Asociación Bosques de Cantabria, en las que se han plantado alrededor de 1.300 árboles autóctonos, gracias a la implicación de más de 300 voluntarios.

La iniciativa, desarrollada en distintos espacios de la instalación turística gestionada por Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, se enmarca dentro del programa 'REFORESTA, bosques frente al cambio climático', patrocinado por el Gobierno de Cantabria a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).

El director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, Míchel Valdés, ha subrayado que la Asociación Bosques de Cantabria "está alineada con los valores del parque que, más allá de ser un espacio de conservación de fauna, es un lugar de referencia para la educación y sensibilización ambiental".

El pasado sábado, 27 de diciembre, se desarrolló la última jornada con presencia de la directora general de Cantur, Inés Mier; el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Alberto Quijano, y el director general del CIMA, Patricio Martínez, además de Valdés.

Asimismo, asistieron el embajador de Moldavia en España, Eugeniu Revenco, y el cónsul honorario de Ucrania en Cantabria, Arturo José González, ya que entre el centenar de personas que participaron en esta sesión se encontraban 60 miembros de la asociación moldava en Cantabria 'Del corazón de la diáspora unida' y de 'Oberig', asociación de ucranianos en Cantabria, para reflejar que la conservación de los bosques y la acción frente al cambio climático son objetivos compartidos "más allá de nuestras fronteras".

La jornada anterior, el 17 de diciembre, contó con la participación del alumnado de 3º de ESO del IES La Granja de Heras, mientras que el 29 de noviembre y el 13 de diciembre las sesiones estuvieron abiertas a familias y voluntariado general.

Las especies utilizadas -encinas, aladiernos, madroños, laureles, robles, fresnos, arces, entre otras- han sido seleccionadas atendiendo a criterios ecológicos y de adaptación al entorno, para favorecer la biodiversidad y la recuperación del bosque autóctono.

Además, se han seguido los criterios establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de que los trabajos puedan ser incorporados al Registro de huella de carbono y proyectos de absorción.

De este modo, los nuevos ejemplares contribuirán a la captación de CO2 durante las próximas décadas, reforzando el papel del parque como sumidero natural y espacio de resiliencia frente al cambio climático, ha señalado el Gobierno regional en nota de prensa.

Cantur y la Asociación Bosques de Cantabria -entidad sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación de valores ecológicos, la sensibilización sobre las problemáticas de los bosques y la importancia de conservar y restaurar ecosistemas- vienen colaborando en el desarrollo de distintas actuaciones de mejora ambiental, entre las que se encuentran la creación de charcas para anfibios, itinerarios interpretativos de botánica y geología, la construcción e instalación de cajas nido y el desarrollo de diversas acciones de reforestación con participación de voluntarios.