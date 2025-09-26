Más de 600 personas participarán en Cantabria en una treintena de experiencias gratuitas por el Día del Turismo

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebrará este sábado, 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con la iniciativa 'Cantabria te regala experiencias', en la que más de 600 ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de la treintena de visitas, rutas guiadas y propuestas culturales y gastronómicas gratuitas.

Bajo el título 'Cantabria te regala experiencias inolvidables', la programación diseñada ha contado con "un gran éxito de convocatoria" y se han agotado todas las plazas ofertadas, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

La iniciativa pretende poner de relieve la importancia del turismo como motor económico de Cantabria, así como incidir en el valor del patrimonio cultural y natural de la región y la diversidad de productos existentes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha señalado que esta jornada supone "un reencuentro" con los valores culturales y paisajísticos de la ciudad y, también, "una forma de celebrar el éxito de Cantabria como destino turístico y los buenos datos de viajeros y visitantes de este verano".

Asimismo, ha recordado que la Consejería sigue trabajando en su estrategia de desestacionalización, descentralización y sostenibilidad con la finalidad de atraer visitantes todo el año y que éstos se distribuyan por todas las comarcas.

Por esta razón, en la propuesta de este sábado por el Día Mundial del Turismo, que se celebra en todo el mundo bajo el lema 'Turismo y Transformación Sostenible', se incluye una diversidad de localizaciones y un amplio abanico de experiencias.

Entre las actividades, se han organizado iniciativas relacionadas con el patrimonio cultural, que incluyen visitas a las cuevas de El Castillo y Las Monedas o a la Ciudad Romana y Domus de Julióbriga; rutas guiadas por el Patrimonio de Alto Campoo o la calzada romana; un tour por Comillas con entrada a 'El Capricho' de Gaudí; el tour Santander Accesible o visita a la Ferrería de Cades y un tramo del Camino Lebaniego.

Asimismo, se podrá disfrutar del paisaje y la naturaleza regionales con experiencias como la berrea en Alto Campoo; senderismo en el nacimiento del río Asón; visitas al Mirador de Peña Cabarga y la cueva El Soplao; una ruta en barco al Faro del Caballo; visita teatralizada al molino de mareas del Ecoparque de Trasmiera o una visita nocturna al Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Las propuestas gastronómicas ofrecen visitas y catas en conserveras, destilerías, obradores, bodegas y queserías, entre ellas Anchoas María Asún Velar, el lagar de 45 Amigos, La Lleldiría, Patatas Vallucas, Siderit, Cervezas Douglas, finca ecológica del Limón de Novales, Museo y Taller de sobaos Joselín o una visita a las cuevas que albergan el queso Picón Bejes-Tresviso o a la Quesería El Pendo.

En materia de turismo deportivo, la programación de actividades gratuitas incluye bautismos de golf en el campo Celia Barquín-Abra del Pas; surf en El Sardinero o el desafío de una vía ferrata en Camaleño. Y en turismo de salud también podrán disfrutar de una jornada en el Circuito Cántabro del Balneario de Puente Viesgo.