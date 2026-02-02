San Vicente de la Barquera acoge la segunda reunión de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe

La alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, y la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, en la segunda reunión del grupo de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe - GOBIERNO

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego ha celebrado en San Vicente de la Barquera la segunda reunión del 'hub' o grupo de trabajo del proyecto europeo ULTREIA-Sudoe, cuyo objetivo es revitalizar el turismo de interior y favorecer el desarrollo rural en los territorios por los que discurren los Caminos de Santiago, promoviendo estrategias compartidas entre regiones del suroeste europeo.

La elección de San Vicente de la Barquera como sede de esta reunión responde a su papel estratégico como punto de enlace entre el Camino de Santiago de la Costa y el Camino Lebaniego, y refuerza el carácter itinerante del hub, que celebrará a lo largo de este año un total de cinco reuniones de trabajo en distintas localizaciones del territorio.

Este segundo encuentro ha sido el primero de carácter operativo tras la reunión informativa inicial celebrada en Potes, y ha reunido a representantes institucionales -entre ellos, el alcalde de Herrerías, Ramón Cuesta-, agentes locales y profesionales vinculados al Camino.

Así, ha dado continuidad al proceso de gobernanza colaborativa iniciado semanas atrás con el objetivo de impulsar la dinamización económica y social de los territorios del Camino Lebaniego. Además, ha configurado un espacio de trabajo conjunto orientado a la definición de acciones concretas y consensuadas que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.

Durante esta primera sesión se ha trabajado sobre las líneas estratégicas del proyecto ULTREIA-Sudoe, especialmente la primera de las siete de la iniciativa: la gobernanza compartida. Al finalizar, se han acordado asuntos como la periodicidad de las reuniones, la invitación a participar a otros sectores o la ampliación de los canales de comunicación del grupo.

Para las siguientes reuniones se trabajarán el resto de las líneas estratégicas, entre las que se incluyen la valorización del patrimonio cultural, el desarrollo local, la mejora de la experiencia peregrina, la accesibilidad universal, la innovación tecnológica y la adaptación al cambio climático, todas ellas incluidas en el Plan de Acción del proyecto Ultreia Sudoe.

BUENOS DATOS TURÍSTICOS DE 2025

Tanto la directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Gómez Bahamonde, como la alcaldesa de San Vicente de la Barquera, Charo Urquiza, han destacado los buenos datos turísticos del año 2025 con relación a la llegada de peregrinos al Camino Lebaniego, así como la necesidad de trabajar en conjunto con todos los actores implicados para el desarrollo sostenible del trazado, objetivo al que pretenden contribuir las acciones de este proyecto.

En paralelo a la puesta en marcha de los hub, el proyecto Ultreia Sudoe desarrolla otras acciones complementarias orientadas a mejorar la gestión del Camino y la experiencia de peregrinos y visitantes. Entre ellas se encuentra la instalación de sistemas de medición de afluencia en distintos puntos del itinerario para obtener datos fiables sobre los flujos de paso, así como la creación de las Paradas en el Camino, espacios físicos y virtuales de acogida, descanso e información que actúan también como puntos de encuentro con la población local y escaparate de productos y servicios del territorio.

PROYECTO ULTREIA-SUDOE

ULTREIA-Sudoe se enmarca en el programa europeo Interreg Sudoe y junto a las entidades españolas (Fundación Camino Lebaniego, Fundación Santa María la Real, Asociación de Municipios del Camino de Santiago Francés, Amica y la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo) participan la Agence Française des Chemins de Compostelle en Francia, el municipio portugués de Vila Pouca de Aguiar y la Faculdade de Ciências e Tecnologia de la Universidad Nova de Lisboa.

La Fundación Camino Lebaniego, que es también miembro activo de la Federación Europea de Caminos de Santiago, pretende con esta iniciativa reforzar su compromiso con una gestión "más coordinada, innovadora y sostenible del Camino, apostando por la colaboración público-privada como herramienta clave para fortalecer la economía local y la cohesión social", según ha trasladado el Gobierno regional en nota de prensa.

La meta es trazar una estrategia que pueda ser compartida por todos los Caminos del ámbito SUDOE (Europa Suroccidental). ULTREIA-Sudoe, con un presupuesto total de 1.407.300 euros repartido entre los ocho socios y financiado en un 75% por el programa Interreg Sudoe, continuará hasta 2026.