El Seve Ballesteros estrena estos días las rutas a Tirana y Sofía

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Wizz Air iniciará este domingo, 29 de marzo, en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander la ruta con Tirana (Albania) que operará los jueves y domingos. El primer avión hacia la capital albanesa partirá a las 21.10 horas del aeropuerto cántabro.

Además, el martes 31, a las 9.20 horas, esta misma compañía iniciará la conexión con Sofía (Bulgaria), que operará los martes y sábados.

En contraposición, el Seve Ballesteros pierde las conexiones que ofrecía a través de Ryanair con Valencia, que se acabaron este viernes, y con Málaga, que finalizó este sábado.

Sin embargo, ambos destinos no se despiden del aeródromo cántabro ya que los ofrece Volotea. Concretamente a Valencia vuela los martes y viernes, mientras que a Málaga lo hace los martes, los jueves y los sábados.