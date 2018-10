El PSOE solicitará la revisión a la baja de los valores catastrales en Santander

Publicado 26/01/2015 13:13:06 CET

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de Santander instará al alcalde, Íñigo de la Serna, y a su equipo de Gobierno (PP) a aprobar este jueves en el Pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento solicite a la Gerencia Territorial del Catastro la revisión y reducción de los valores catastrales de los inmuebles de la capital cántabra para adecuarlos a los valores actuales del mercado inmobiliario.

Según ha manifestado en nota de prensa el secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, la propuesta tiene como finalidad poner fin a las "brutales subidas" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que se vienen produciendo en Santander en los últimos años.

Así, ha recordado que desde que Iñigo de la Serna gobierna, el IBI ha subido un 85%, pasando el Ayuntamiento de recaudar 32 millones de euros en 2007 a 59 millones en 2015.

Una subida que para el socialista "es insoportable" puesto que "muchas familias de Santander están teniendo autenticas dificultades para pagar los recibos municipales".

Según ha recordado Casares, en 2009 se aprobó una nueva ponencia de valores catastrales para el término municipal que entró en vigor en 2010 y supuso una fuerte subida, pasando en su conjunto de 7.200 millones de euros a aproximadamente 17.500 millones de euros.

Dichos valores catastrales tomaron como referencia el precio medio de la vivienda de los años 2008 y 2009 pero desde entonces el precio de la vivienda en España ha experimentado una caída de 44%, mientras que el índice de precios de vivienda en la región ha disminuido un 34%.

Si no se lleva a cabo una revisión catastral, el IBI seguirá subiendo en Santander hasta 2019, es decir cuatro años más de incrementos que supondrán que los vecinos paguen "una contribución desproporcionada, a la que el equipo de Gobierno no ha querido hacer frente dado que podía haber compensado con reducciones superiores del tipo de gravamen y no lo ha hecho", denunciado Casares.

Además, el Gobierno de España estableció un recargo adicional del 4% para la mitad de los inmuebles de Santander en los años 2012 y 2013, que después prorrogó también a los años 2014 y 2015, es decir todo la legislatura de Rajoy. De esta forma, Santander es una de las ciudades de España donde mayores incrementos se han producido en los recibos del IBI en los últimos años, ha asegurado el socialista para quien "urge una revisión a la baja de los valores catastrales, dado que el IBI de Santander es desproporcionadamente alto".