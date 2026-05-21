Archivo - El 75º FIS pone a la venta los Abonos de Ciclo para público general desde este jueves - FIS - Archivo

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

El 75º Festival Internacional de Santander (FIS) pondrá a la venta desde este jueves, 21 de mayo, los Abonos de Ciclo para el público general de forma simultánea en todos sus canales de venta.

En concreto, se podrán adquirir en la taquilla de la plaza Porticada, situada en los bajos de la antigua Cámara de Comercio, la del Palacio de Festivales de Cantabria, la web del FIS (https://festivalsantander.com) y a través de la vía telefónica, ha informado la organización.

La venta comenzará a las 11.00 horas y finalizará el día 28, siempre en horario de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, de martes a sábado.

A esta modalidad de Ciclo, pertenecen los pases Universo Lírico, Orquestas, Danza y Abono Pereda.

El Universo Lírico -desde 196 euros- incluye la jornada inaugural (el 3 de agosto), con la ópera 'La flauta mágica'; el concierto de The Constellation Choir & Orchestra, el día 21; la Gala Lírica, el día 22; y la clausura, el día 31, con el concierto de la Orquesta del Festival de Bayreuth, que ofrecerá una selección de 'El Anillo del Nibelungo'.

Orquestas -a partir de 111 euros- ofrecerá la Mahler Chamber Orchestra, el día 7; la English Chamber Orchestra, el día 9; la Orquesta Real de Suecia, el día 20, y la Filarmonica della Scala, el día 28.

El ciclo de Danza -desde 68 euros- reunirá a las compañías de María Pagés (el día 14) con 'El paraíso de los negros'; Le Poème Harmonique (el 18) con 'Carnaval Barroco, Dido y Eneas'; la Compañía Blanca Li (el 24), y la Compañía Nacional de Danza (el 30) con el programa 'NumEros'.

Mientras tanto, el Abono Pereda -al precio único de 34 euros- contará con Rodrigo Leão y 'Os Portugueses: O Rapaz da Montanha' (el día 25) y el Cuarteto Quiroga junto al barítono José Antonio López (el 26), que, entre otras obras, interpretarán 'Revés', compuesta por Israel López Estelche sobre poemas de Jesús Ruiz Mantilla).