La Biblioteca Central inaugura una exposición sobre el arte prehistórico de la cueva de Chauvet

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria inaugura esta tarde la exposición de Carlos Irijalba titulada 'And the wall became allergic to humans. Réplica alérgica', un trabajo basado en los escaneados que se han realizado en la cueva francesa de Chauvet, uno de los yacimientos, junto a Altamira, que tienen mayor importancia para comprender el arte prehistórico europeo.

Esta muestra se incluye dentro del programa de PhotoEspaña de este año, cuya edición comienza el día 2 de septiembre.

Ambas cuevas presentan circunstancias de conservación similares, lo que ha permitido realizar réplicas para preservar las originales. Así, en el hall de la Biblioteca Central se podrán contemplar también obras basadas en la digitalización de la réplica de la sala de los polícromos de Altamira y que Irijalba traduce en fotografías e impresiones.

Esta muestra está organizada por la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y la Galería Juan Silió, que el próximo mes de octubre presentará 'And the wall became allergic to humans. Réplica metabólica' en el espacio de la galería y que inauguró en junio 'And the wall became allergic to humans. Réplica aurática' en el Museo de Altamira, centradas temáticamente en la cueva de Altamira.

El conjunto de obras que integran la exposición se ha desarrollado junto a organismos expertos como el Centro Nacional de Investigación Metalúrgica (CNIM) o el Q-Lab de Saarbrucken, en Alemania, para la simulación del proceso tempora. Además, han sido producidos por Atelier Phenomenes, en Parías, una compañía que replicó las dinámicas vivas de la cueva de Chauvet.

Vinculado a la Galería Juan Silió desde 2005, Carlos Irijalba vive y trabaja entre Amsterdam y Nueva York. Galardonado en 2003 con la beca Guggenheim Bilbao de fotografía, en 2007/2008 con la beca de Artes Plásticas Marcelino Botín y en 2009 con el premio Purificación García y Generaciones 2009, entre otros, ha expuesto recientemente en centros internacionales como el Herzliya Museum Israel o LMCC Nueva York, y en otras ciudades como Berlín, Chicago, Londres, Japón, París o Pekín.

Su obra se encuentra en colecciones privadas y públicas como Sammlung Wemhoener Foundation, Taviloglu Art Collection Istanbul, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo ARTIUM de Arte Contemporáneo de Vitoria, Fundación Coca Cola, Museo Patio Herreriano de Valladolid, CA2M Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid, el Museo de Navarra o la Fundación Marcelino Botín.