El Café de las Artes abre noviembre con teatro sobre violencia latente y títeres para abordad las emociones infantiles

Cartel de la obra 'Insumisión'. - CAFÉ DE LAS ARTES

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Café de las Artes de Santander inaugura este fin de semana su programación escénica de noviembre con dos propuestas que exploran la gestión emocional desde diferentes perspectivas: el teatro contemporáneo para adultos y los títeres dirigidos al público infantil y familiar.

La programación arrancará el sábado, 7 de noviembre, a las 20.00 horas, con 'Insumisión', de la compañía gallega Teatro del Andamio, una pieza que abordará las relaciones de pareja y la violencia contenida en el ámbito familiar desde una mirada esperanzadora.

El montaje plantea una reflexión sobre la violencia sutil que puede instalarse en la intimidad y que, en esta ocasión, permanece latente sin llegar a estallar sobre el escenario.

Frente al dolor, la obra propone la rebelión y la posibilidad de reconstruir la propia vida. La función, recomendada para mayores de 14 años, tiene una duración de 50 minutos y un precio de 11 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla.

La programación continuará el domingo, 8 de noviembre, a las 17.30 horas, con Cleo y el Mar, de la compañía Hilando Títeres, un espectáculo dirigido al público infantil y familiar que aborda los enfados y la frustración durante la primera infancia.

A través de las aventuras de Cleo y su particular "volcán interior", la propuesta invita a los más pequeños a reconocer y gestionar sus emociones, además de descubrir el valor de compartir.

El montaje combina títeres de mesa con escenografías desplegables de estilo pop-up, en una apuesta visual desarrollada en colaboración con la compañía Tras la Puerta Títeres.

La función está recomendada para niños a partir de tres años y tiene un precio de siete euros en venta anticipada y ocho euros en taquilla.

Las entradas para ambos espectáculos están disponibles a través de los canales habituales de venta anticipada del Café de las Artes y en la taquilla de la sala antes de cada representación. La información y las reservas pueden consultarse en cdat.es.

La programación del Café de las Artes Teatro cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Cultura, a través del INAEM.