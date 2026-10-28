El CEIP Villa del Mar de Laredo crea un espacio de integración social y emocional para el alumnado con dislexia

El CEIP Villa del Mar de Laredo estrena la iniciativa 'Banco para la amistad' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Villa del Mar de Laredo ha estrenado este miércoles la iniciativa 'Banco de la amistad. Haciendo amigos', un proyecto impulsado por la Asociación de Dislexia de Cantabria (ASDICAN) que persigue la integración de los niños que padecen este trastorno del aprendizaje.

Así, el programa surge como un espacio de integración social y emocional entre los menores afectados por la dislexia que necesitan hacer nuevos amigos o hablar de sus emociones. Nació de la reflexión de una niña de Primaria que se sentía sola en los recreos.

Con el apoyo del Ayuntamiento, ASDICAN y, en concreto una de las madres del AMPA del centro educativo, Raquel Ruiz, el centro reparó un banco que se instaló en la zona de recreo, concebido como un espacio para conseguir que los niños afectados por dislexia puedan relacionarse con otros compañeros y no se sientan excluidos.

Está pintado en el color corporativo de la dislexia, el azul, y recoge una imagen de un libro, ya que el alumnado con este trastorno del aprendizaje sufre mayores dificultades en el campo de la lectoescritura.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha visitado el centro con motivo del estreno del proyecto, donde ha afirmado que se trata de "un día especial" dado que pone en valor la necesidad de los menores que sufren esta dificultad del aprendizaje, por sentirse acompañados y ayudados, al tiempo que busca concienciar a los escolares sobre la importancia de la igualdad.

Silva ha puesto en valor el trabajo del equipo directivo del CEIP Villa del Mar, con su directora, Alexia Martín a la cabeza, que cuenta con dos aulas de Educación Especial, en un centro de casi 200 alumnos.

De igual modo, ha resaltado la colaboración del Gobierno de Cantabria con ADISCAN en el desarrollo de actividades de formación permanente del profesorado, en una dificultad del aprendizaje que afecta en torno al 10 o 15 por ciento de la población.

En su visita al centro educativo, el consejero ha aprovechado para subrayar el trabajo del Ejecutivo cántabro en materia de inclusión, una realidad que "certifica el informe PISA 2025 que asegura que Cantabria es la comunidad autónoma con menor influencia del origen socioeconómico en los resultados educativos".

Asimismo, ha señalado que Laredo destaca por su implicación en el ámbito educativo, y especialmente, en el de la educación especial, ya que el municipio acoge el segundo centro de este tipo de la comunidad autónoma, el CEE Pintor Martín Sáez.

Junto con el titular de Educación, han visitado el colegio el alcalde, Miguel González, y la presidenta de la Asociación de Dislexia, Carmen Vayas.

Por su parte, el regidor ha asegurado que este proyecto va a ser "muy positivo" y va a permitir ayudar a este colectivo a través de la concienciación sobre sus necesidades.

La Asociación de Dislexia de Cantabria fue fundada en 2018, forma parte de la Federación Nacional de Dislexia (FEIS), y cuenta con cerca de 120 integrantes en la región.

Su objetivo es ayudar a las familias con hijos afectados por este trastorno del aprendizaje y visibilizar y concienciar a la sociedad sobre el mismo.