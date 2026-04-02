Cultura inicia el procedimiento para valorar el estado de la portalada de Santa María de la Asunción de Laredo

Santa María de la Asunción de Laredo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha iniciado el procedimiento para la contratación de los trabajos de diagnóstico del estado de conservación de la portalada de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo, atendiendo así una demanda expresada tanto por los vecinos como por el Ayuntamiento de Laredo ante la evolución del deterioro de este elemento singular del patrimonio religioso cántabro.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria actúa con "responsabilidad y compromiso" ante "un problema que preocupaba desde hace años a los vecinos de Laredo y a su Ayuntamiento".

Esta intervención es el primer paso necesario para garantizar la conservación de un bien patrimonial de "enorme" valor histórico y simbólico para la villa, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Asimismo, ha señalado que "la protección del patrimonio cultural no puede esperar", y con este diagnóstico se obtendrá la información técnica necesaria para "poder planificar una restauración rigurosa, eficaz y respetuosa con la obra original".

Esta actuación comprende inspecciones in situ que servirán para analizar la situación de los materiales y sus alteraciones, y que serán las bases para redactar un informe diagnóstico completo, acompañado de la planimetría digital en formato DWG.

Este estudio técnico es imprescindible para determinar las causas del deterioro y definir futuras intervenciones de conservación y restauración.

Según ha señalado, la portalada presenta actualmente un "avanzado proceso de degradación, con pérdidas de arena y fragmentos de piedra, lo que evidencia la urgencia de esta actuación".

Con esta actuación, la Consejería reafirma su compromiso con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico, especialmente en aquellos bienes cuya preservación es una "preocupación activa" de la ciudadanía y de las entidades locales.