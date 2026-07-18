El Encuentro celebra hoy dos conciertos simultáneos en homenaje a Manuel de Falla

El Encuentro celebra este sábado dos conciertos simultáneos en homenaje a Manuel de Falla - ENCUENTRO MÚSICA Y ACADEMIA

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXV Encuentro de Música y Academia de Santander ofrecerá este sábado 18 de julio dos conciertos simultáneos, a las 20.00 horas, en Santander y Piélagos por el doble aniversario del nacimiento y la muerte de Manuel de Falla (1876-1946).

El claustro de profesores y los jóvenes artistas seleccionados en esta edición interpretarán conjuntamente una selección de obras que abarcan desde el impresionismo y modernismo español hasta creaciones francesas del siglo XIX y XX.

Por un lado, la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria albergará la velada titulada 'La Gran Noche de Manuel de Falla', dedicada a la memoria de Joaquín Soriano.

El concierto será presentado por el musicólogo José Luis García del Busto, quien acercará al público la vida, la obra y el legado del genial compositor gaditano.

La primera parte de la sesión se iniciará con el 'Homenaje: pieza para guitarra escrita para Le Tombeau de Claude Debussy' (en su versión para piano del propio autor), interpretado por Guillermo Castellano, becario de la Liechtenstein Musikakademie (piano).

A continuación, la violinista valenciana Cecilia Novella y el pianista israelí Itamar Esformes abordarán las 'Canciones populares españolas' de Federico García Lorca (1898-1936) en el arreglo de Alberto Martín Díaz, desgranando las piezas 'Nana de Sevilla', 'Los reyes de la baraja', 'Zorongo', 'Las tres hojas', 'Las morillas de Jaén' y 'Los cuatro muleros'.

Este primer bloque concluirá con las '7 Canciones populares españolas para voz y piano' de Manuel de Falla, defendidas en su transcripción para violín y piano de Paul Kochanski por el venezolano Gustavo Gil (violín) y el profesor invitado Péter Nagy (director del Departamento de Teclado en la Escuela de Estudios de Doctorado de la Academia de Música Franz Liszt de Budapest, y profesor de piano en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart).

Tras el intermedio, la música de Falla regresará con su 'Concierto para clave y cinco instrumentos', en el centenario de su composición, que reunirá a once intérpretes: Nicolás Flores (clave) y el profesor Paolo Taballione (flauta), acompañados por Boglárka Csapó (flauta II), Rodrigo José Escalona (oboe I), Serra Özer (oboe II), Pablo Jiménez (clarinete I), Carlos Viñas (clarinete II), Adrián Teslya (violín I), Javier Burgos (violín II), Juliette Rochat (violonchelo I) e Izumi Hagiwara (violonchelo II).

La velada concluirá con la interpretación a cuatro manos de 'La vida breve' (en el arreglo de Gustave Samazeuilh) a cargo de Leonor Ocete y Guillermo Castellano (piano), seguida de la suite 'El Amor brujo' (en su versión para sexteto), que será ejecutada por Mabelle Young-Eun Park (violín I), María Ramos (violín II), Kevin Saw (viola), Hanna Daub (violonchelo I), Nathalie Hauser (violonchelo II) y Martin Jaspard (piano).

Y, por otro lado, el Centro Cultural Quijano (Piélagos) acogerá una audición cuya primera parte se centrará en la literatura musical para fagot y piano con la 'Sonata para fagot y piano en sol mayor op. 168' de Camille Saint-Saëns (1835-1921) e 'Interférences I' (Interferencias I) de Roger Boutry (1932-2019), piezas que serán defendidas por Juan Carlos Paredes (fagot) y el pianista acompañante Juan Barahona.

Seguidamente, se incorporará la viola de Kata Koppán para interpretar junto a Juan Barahona la pieza 'Maggiolata (Májusi dal) op. 15 núm. 2' de Jeno Hubay (1858-1937) y la 'Pieza de concierto para viola y piano' (Konzertstück) de George Enescu (1881-1955).

Tras el descanso, será el turno de la flauta con la interpretación de la 'Suite para flauta y piano op. 34' de Charles-Marie Widor (1844-1937) y la 'Suite de 3 piezas para flauta y piano op. 116' de Benjamin Godard (1849-1895), ambas composiciones abordadas por Cliodhna Scott (flauta) junto al pianista Luis Arias.