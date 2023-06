La Filmoteca 'Mario Camus' dedica en julio un ciclo a las películas más premiadas del último año

SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus' ha programado para el mes de julio un ciclo especial destinado a recuperar algunas de las películas más premiadas y comentadas durante el último año.

Así, 'Fuera de foco. Premiadas' permitirá al público ver y revisar los largometrajes más importantes del año que aún no se han proyectado en la sala cántabra, como 'Babylon' (Damien Chazelle, EEUU 2022), 'As bestas' (Rodrigo Sorogoyen, España 2022) y 'Argentina 1985' (Santiago Mitre, Argentina 2022).

El director de la Filmoteca de Cantabria, Antonio Navarro, ha explicado que en julio también continuarán el resto de ciclos de los últimos meses y de aquellas propuestas que se mantienen de forma regular en la sala.

De esta manera prosigue 'Serie Noire', que se realiza en colaboración de Cineinfinito y que está destinado a sacar a la luz títulos del cine negro estadounidense producidos al margen de los grandes estudios de Hollywood.

Este mes se proyectarán títulos como 'The sniper' (Edward Dmytryk, EEUU 1952), 'A blueprint for murder' (Andrew L. Stone, EEUU 1953), 'Cry vengeance' (Mark Stevens, EEUU 1954), 'The night holds terror" (Andrew L. Stone, EEUU 1955) y 'Julie' (Andrew L. Stone, EEUU 1956).

Asimismo, continúa este próximo mes el ciclo de películas que refleja de forma diversa las formas cinematográficas del amor, denominado 'Por amor al cine'.

Las películas programadas son 'Una jornada particular' (Ettore Scola, Italia 1977), 'Todos dicen I love you' (Woody Allen, EEUU 1996), 'Suzhou river' (Lou Ye, China, 2000) y 'Bonnie & Clyde' (Arthur Penn, EEUU 1967).

Por otra parte, la Filmoteca de Cantabria seguirá repasando en julio la filmografía de uno de los cineastas más singulares y heterodoxos de la historia del cine, el japonés Seijún Suzuki, en concreto, con la proyección de 'Historia de una prostituta' (1965) y 'La juventud de la bestia' (1963).

En cuanto a los ciclos que se mantienen de forma regular en la sala, "como pilares de nuestra labor de difusión de la cultura cinematográfica", según Navarro, este mes cuenta "con un buen número y con propuestas enriquecidas por la presencia de sus responsables".

Así, el ciclo 'Inéditos' traerá una variedad de filmes muy distintos entre sí. Gracias a la colaboración con el Festival Internacional de Cine de Albacete Abycine y su iniciativa 'Abycine on the road' se podrá ver 'La desconocida' (Pablo Maqueda, España 2023), una proyección que presentará su director.

La colaboración mensual con la asociación La llave azul tiene como cita ineludible el nuevo trabajo de Silvia Munt, 'Las buenas compañías' (Sílvia Munt, España 2023).

Junto a ello, se proyectarán también otros títulos que ofrecerán una idea de los caminos por los que transita la actualidad cinematográfica que no llega a las salas comerciales, como 'Suro' (Mikel Gurrea, España 2022), 'Alma viva' (Cristèle Alves Meira, Portugal 2022) y 'My sunny maad' (Michaela Pavlátová, República Checa, 2021).

Además, continúan dos ciclos "fundamentales" de la programación de la Filmoteca de Cantabria.

Por un lado, el destinado al cine infantil, juvenil y familiar con Filmoteca Júnior, que este mes cuenta con dos sesiones protagonizadas por el cine de animación europeo: 'Rabbit academy' (Ute von Münchow-Pohl, Alemania 2022) y 'Oink oink' (Mascha Halberstad, Países Bajos 2022).

Y por otro, prosigue el ciclo con el que se da a conocer la obra del cineasta cántabro al que une la sala cántabra su nombre desde hace dos años, Mario Camus, gracias al que este mes el público podrá ver 'La cólera del viento' (Mario Camus, España 1971).