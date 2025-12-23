El FIS organiza un taller familiar el día 3 sobre la ópera de Mozart 'La flauta mágica' - FIS

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha organizado un taller gratuito para público familiar sobre la ópera de Mozart 'La flauta mágica', que tendrá lugar el sábado 3 de enero, a las 18.00 horas en el Centro Cívico Juan de Santander.

La iniciativa, llamada 'Te cuento una ópera: La Flauta Mágica', esta vinculada a la obra que inaugurará la edición 75 del FIS en agosto.

Este taller de iniciación, incluido en la programación municipal navideña, está protagonizado por el profesor y divulgador musical Gustavo Moral, acompañado por la marioneta Evaristo. Recomendado para niños de hasta 12 años, las inscripciones pueden efectuarse en cualquier centro cívico del Ayuntamiento de Santander, o en el teléfono 942 203 052.

Con una duración aproximada de 60 minutos, el taller servirá para que el público se adentre en el mundo de 'La Flauta Mágica', una de las óperas más sorprendentes de Wolfgang Amadeus Mozart. Así, se presentará a los principales protagonistas, como Tamino, Pamina, Papageno o la Reina de la Noche, y el papel que tiene cada uno en esta aventura.

La actividad incluye la escucha de fragmentos musicales y aprender cómo suenan las distintas voces de la ópera, además del canto de alguna de sus melodías.

El objetivo es que los niños "vivan la ópera desde dentro: jugando, descubriendo, cantando y dejándose llevar por la imaginación. Con la ayuda de Evaristo, cada participante podrá disfrutar de esta obra universal de una manera cercana y divertida", ha explicado el divulgador.