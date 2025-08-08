Laredo acoge hasta el 21 de septiembre la exposición 'Colores' del pintor cántabro José Antonio Sánchez López - GOBIERNO DE CANTABRIA

LAREDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha inaugurado este viernes la exposición 'Colores' del pintor cántabro José Antonio Sánchez López, que puede visitarse en la sala de la planta baja del Centro de Exposiciones del antiguo Ayuntamiento de Laredo hasta el 21 de septiembre.

La muestra está integrada por cerca de una veintena de cuadros de gran tamaño y busca provocar una sensación inmersiva en el espectador.

El consejero, que ha estado acompañado por el alcalde, Miguel González, ha recorrido la exposición junto con el artista, que juega con los colores y con las formas constantemente, lo que da "personalidad y singularidad" a su obra.

Se considera influenciado por los pintores coloristas de principios del siglo XX y, al igual que ellos hicieron, interpreta los nuevos fenómenos de la realidad, agrupando en un caleidoscopio de colores y formas la originalidad del momento que vive.

Martínez Abad ha valorado el compromiso del Consistorio con la cultura, como así "lo demuestra" el "intenso" calendario expositivo de esta sala que acoge muestras de diferentes autores y lenguajes expresivos, y "todos de una calidad contrastada", ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado el apoyo del Gobierno para "fortalecer y mejorar" esta oferta cultural del municipio.

EL ARTISTA

José Antonio Sánchez López (Santander, 1958) es pintor autodidacta. Ha realizado exposiciones individuales en lugares como Caja Cantabria (1991), el Ayuntamiento de Liendo (2001), el Ayuntamiento de Mataporquera (2004), la Sala Rúas (Laredo, 2014), o el Castillo de Argüeso (2015).

También ha participado en muestras colectivas en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (1990); la Casona de Reinosa (1996) o la Sala Rúas (Laredo, 2015), entre otros, ha informado el Gobierno.