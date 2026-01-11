Luis Piedrahita llega hoy al Palacio de Festivales con 'Apocalípticamente correcto'

Archivo - Luis Piedrahita y su nuevo monólogo 'Apocalípticamente correcto' llegan el domingo 11 al Palacio de Festivales - PALACIO - Archivo

SANTANDER 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El humorista Luis Piedrahita y su nuevo espectáculo 'Apocolípticamente correcto' llegan hoy, 11 de enero, al Palacio de Festivales de Cantabria. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas en el escenario de la Sala Argenta con una duración de 90 minutos sin descanso.

El show es un ingenioso monólogo sobre el "escurridizo" tema de la libertad y el destino, donde Piedrahita reflexiona con ironía sobre el horóscopo y las autocaravanas. Así, demuestra que el destino no está escrito en las estrellas ni en los mapas de carreteras.

Además, arremete con "la furia destructiva de un cachorro" contra temas "controvertidos" como la leche de soja, las anguilas eléctricas, la lluvia o la libertad de expresión.

Piedrahita (La Coruña 1977) es uno de los humoristas más reconocidos y prestigiosos del país. Su humor blanco e ingenioso ha recorrido España entera y parte de Latinoamérica.

Habitual en los programas de radio y televisión más exitosos, compagina su faceta de ilusionista, escritor y director de cine con la de monologuista.