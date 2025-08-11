Marta Castillo, campeona regional de bolo palma por tercera vez consecutiva

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, con la campeona regional de bolo palma y las clasificadas en segundo, tercer y cuarto puesto - GOBIERNO

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marta Castillo se ha proclamado campeona regional de bolo palma por tercera vez consecutiva en el concurso celebrado este domingo en la bolera de Las Fraguas, Arenas de Iguña.

Una jornada en la que Castillo batió un nuevo récord de este campeonato al derribar 735 bolos, y superó así a Iris Cagigas, quien quedó en segundo lugar con 731 bolos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad ha felicitado a la ganadora y ha destacado la "excepcional trayectoria" de esta deportista que, en los últimos años, está "mostrando su valía" en las distintas competiciones que conforman el calendario de esta disciplina deportiva.

También ha reconocido el buen partido realizado tanto por Iris Cagigas, subcampeona, como por Laura Abascal y Andrea Gómez, que se hicieron con el tercer y cuarto puesto, respectivamente. "Han dado muestras de su destreza y han hecho que este campeonato haya sido muy disputado y lleno de emoción", ha comentado Martínez Abad.