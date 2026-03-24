Martínez Abad felicita a Tankeu y Cacho por medallas en atletismo y a González Vela, oro europeo junior en autocross

Martínez Abad felicita a Tankeu y Cacho por sus medallas en atletismo y a González Vela, oro europeo junior en autocross - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha felicitado a Andrea Tankeu, campeona de España y subcampeona de Europa sub-20 de lanzamiento de disco y campeona de Europa sub-23 por equipos de lanzamiento largos, en Chipre; Carmen Cacho, subcampeona de España en pista cubierta master 65 en 800 y 1.500 metros; y Abel González Vial, campeón de Europa júnior de autocross, en Maggiora (Italia), entre otros deportistas.

Así se lo ha transmitido en un encuentro celebrado en el Palacio de Festivales de Cantabria, al que también han acudido las selecciones de balonmano juvenil masculino -subcampeones de España- y infantil femenina -tercer puesto nacional- y Daniela Hernando, tercera clasificada en el campeonato del mundo de automovilismo en trial women 2, subcampeona del campeonato del mundo trial de naciones y campeona de España Tr1.

Junto a ellos, se encontraban Juan Gómez (Club Natación Torrelavega), campeón de España sub-20 en 50 metros braza; Diego Díaz (bronce veterano A), Fernando Borrajo (bronce veterano C) y Jesús Francisco Rodríguez (oro veterano c), en el campeonato de España individual y de selecciones autonómicas de Snowrunning, y los 16 esquiadores de raquetas que obtuvieron triunfos en distintas categorías de la competición celebrada este mes en Fuente Dé.

El consejero ha reconocido que los triunfos conseguidos por los deportistas, con el apoyo de entrenadores y familias, hacen que el nombre de Cantabria llegue "más allá de nuestras fronteras, algo que a todos nos hace estar muy orgullosos de vosotros".

Martínez Abad ha finalizado su intervención agradeciendo, en el nombre de la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, y en el suyo propio, la "dedicación" de los deportistas y su valentía por "llevar el nombre de Cantabria en vuestro corazón".

También ha estado presente en el acto la directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha informado el Ejecutivo regional.