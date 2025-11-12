El Palacio de Festivales celebrará un concierto navideño a favor de los afectados por la Dana el 4 de diciembre - CONSEJO ESCOLAR DE CANTABRIA

El Palacio de Festivales de Cantabria celebrará el jueves 4 de diciembre, a las 19.30 horas, un concierto navideño solidario a favor de los centros educativos afectados por la dana, protagonizado por la agrupación Jueves de Boleros y el coro infantil-juvenil de la Sociedad Coral de Torrelavega, con motivo del XXVI aniversario de la creación del Consejo Escolar de Cantabria (CEC) y los 40 años de la promulgación de la Ley orgánica del derecho a la educación (LODE).

Entre sus repertorios, ambas formaciones, que comparten el mismo director, Borja Ruiz, ofrecerán distintos villancicos.

Esta iniciativa surge del compromiso del CEC con el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) a raíz de la tragedia ocurrida hace un año, ya que en la actualidad las necesidades de los centros educativos "siguen siendo muchas", ha dicho la presidenta del Consejo cántabro, María Ángeles Navarro.

Todo el dinero recaudado a través de la venta de entradas -que cuestan entre 12 y 15 euros- y la fila 0 será destinado a las necesidades de los centros educativos afectados por la dana mediante el CECV.

Antes del concierto, que estará presentado por Julio Merino, se rendirá un homenaje a los expresidentes del Consejo Escolar de Cantabria a lo largo de estos 26 años.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo; la presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, María Ángeles Navarro; y el presidente de Jueves de Boleros, Jesús Castillo.

PARTICIPAR PARA COINCIDIR

El concierto --que cuenta con el apoyo del Gobierno regional a través de las consejerías de Educación, de Cultura y de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte; o de la Federación de Municipios de Cantabria, entre otras entidades-- servirá de clausura de las jornadas conmemorativas de CEC 'Participar para coincidir', que tendrán lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre, en horario de tarde y abiertas a toda la comunidad educativa. Éstas han programado encuentros con ponentes para reflexionar sobre los derechos de participación que la LODE otorgó.

El CEC quiere fomentar la participación de todos los sectores en los consejos escolares para mejorar en los problemas detectados, como la baja implicación, falta de influencia real y barreras culturales y de conocimiento.