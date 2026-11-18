Archivo - Una visita del consejero de Educación, Sergio Silva, al CEIP Leonardo Torres Quevedo.-ARCHIVO - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado a los centros públicos de Cantabria que imparten enseñanza Primaria para participar en el desarrollo de procesos de Presupuestos Participativos Escolares durante este curso, una iniciativa orientada a fomentar la implicación del alumnado en la vida de los centros y a reforzar el aprendizaje de los valores democráticos y de la ciudadanía responsable.

La convocatoria, publicada este miércoles en el BOC, permitirá seleccionar hasta 25 centros educativos públicos, que podrán recibir una dotación económica destinada a financiar aquellas propuestas que resulten elegidas por el alumnado mediante un proceso participativo desarrollado en el propio centro.

A través de este programa, los estudiantes podrán identificar necesidades de su entorno escolar, formular propuestas de mejora, debatirlas, priorizarlas y decidir mediante votación cuáles se ejecutan.

Asimismo, realizarán el seguimiento de las actuaciones seleccionadas, participando de forma directa en todas las fases del proceso.

Los proyectos deberán desarrollarse a lo largo de distintas etapas que incluyen acciones de información y formación, la detección de necesidades, la elaboración y valoración de propuestas, la celebración de una jornada de votación y la posterior ejecución y evaluación de las iniciativas elegidas.

El proceso se regirá por principios como la participación, la inclusión, la transparencia, la accesibilidad y la rendición de cuentas.

Entre las actuaciones que podrán financiarse se encuentran la adquisición de equipamientos y materiales de uso colectivo, mejoras de espacios escolares, recursos para bibliotecas, equipamiento deportivo o tecnológico y otras iniciativas destinadas al beneficio común del alumnado y a la mejora del funcionamiento de los centros.

La iniciativa da continuidad al trabajo llevado a cabo en el marco del proyecto europeo 'Erasmus+ School Participatory Budgeting: A Tool to Promote School Democracy', que durante el pasado curso permitió poner en marcha experiencias piloto en el CEIP Rodríguez de Celis de Paracuelles, en el municipio de Hermandad de Campoo de Suso, y en el CEIP Leonardo Torres Quevedo, de La Serna de Iguña, en Arenas de Iguña, con una valoración "muy satisfactoria" por parte de sus comunidades educativas, ha señalado el Gobierno en nota de prensa.

Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la sede electrónica del Gobierno de Cantabria en el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria, por lo que el periodo de presentación permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre de 2026.