Birla Carbon Spain y el CEIP Marina de Cudeyo celebran una década de colaboración en sostenibilidad e innovación

Birla Carbon Spain y el CEIP Marina de Cudeyo celebran su década de colaboración en sostenibilidad e innovación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa Birla Carbon Spain y el CEIP Marina de Cudeyo han celebrado una década de colaboración en torno a valores como la sostenibilidad, la innovación pedagógica y el compromiso con la comunidad, en el acto 'Conexiones que transforman', que ha acogido esta firma radicada en la localidad de Gajano, en Marina de Cudeyo.

Una serie de iniciativas que se han ido integrando en el Plan de Sostenibilidad del centro educativo y que le han llevado a obtener el reconocimiento del Ministerio de Educación, como uno de los diez centros educativos más sostenibles de toda España.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha intervenido este miércoles en este acto conmemorativo, donde ha defendido la conexión entre el tejido empresarial y las instituciones educativas y ha destacado la importancia de "abrirse al entorno" y de propiciar un ámbito empresarial cercano a la comunidad educativa.

"Educar es mucho más que dar clases y las actividades fuera del centro educativo son las que, realmente, dejan huella en el alumnado", ha apuntado, por lo que ha aplaudido iniciativas de este tipo ya que "colaborando se llega mucho más lejos".

Silva ha felicitado tanto al centro educativo como a la empresa por una cooperación que se extiende desde la base de las etapas educativas hasta el ámbito universitario, como refleja la concesión a esta empresa puntera del XXIII Premio a la colaboración empresarial de la Fundación Leonardo Torres Quevedo, otorgada por la Universidad de Cantabria.

Por ello ha reconocido acciones como las que desarrolla este colegio que, en su opinión, demuestran el "compromiso" de esta comunidad educativa con el medio ambiente y la educación basada en valores sostenibles, y que en el caso del CEIP Marina de Cudeyo abarcan otros ámbitos y otras instituciones, a través del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la ONG Transformando Futuros.

Para el director de Birla Carbon Spain, Enrique González, esta colaboración es la historia de una "alianza" entre una empresa industrial, un colegio y su comunidad mediante una relación construida en el "compromiso y la ilusión" con el objetivo de impulsar proyectos que "fortalecen el desarrollo integral de los alumnos, sus competencias y generen un impacto positivo en la comunidad".

En su intervención, González ha realizado un repaso a las acciones conjuntas que se han realizado conjuntamente desde los inicios, con el proyecto 'Aldea del Talento', hasta la creación de la biblioteca del centro o el proyecto 'Transformando mares de plástico', uno de las más recientes. Estas acciones han llevado al centro a ser galardonado con los distintivos 'Blue School' y 'Blue Community' (UE y Plastic Oceans), el premio ECOretos de Ecovidrio y el accésit '7 Erres por el Planeta' otorgado por la Fundación Ibercaja.

Además, el colegio ha desarrollado una serie de actuaciones de concienciación y preservación medioambiental como las patrullas verdes para el cuidado del entorno escolar; los recreos sin residuos; el aula de la sostenibilidad para la educación ecológica; los Carnavales sin plásticos, que fomentan el uso de materiales reciclados, o la Semana Cultural Ambiental, dirigida a concienciar sobre el cuidado del planeta, que conforman su Plan de Sostenibilidad.

Junto al consejero han intervenido el CEO de Birla Carbon Spain, Enrique González; el secretario del CEIP Marina de Cudeyo, Juan Francisco Montero y el acalde del municipio, Pedro Pérez. El acto se ha cerrado con una video conmemorativo que resume algunos de los principales hitos de esta colaboración y la entrega, por parte de la empresa, de un desfibrilador para el centro educativo.

Birla Carbon Spain Birla Carbon Spain, ubicada en Marina de Cudeyo, es la única planta de negro de carbono en España. Forma parte de Birla Carbon, uno de los principales fabricantes mundiales de soluciones basadas en carbono, con 19 instalaciones en 14 países. La planta está integrada en el Aditya Birla Group (ABG), un conglomerado multinacional con sede en India, valorado en más de 60.000 millones de dólares, que opera en sectores como metales, cemento, telecomunicaciones, moda, servicios financieros y químicos.

Desde Cantabria, impulsa el liderazgo global del grupo, desarrollando productos más duraderos y sostenibles. Además, es pionera en su sector al comprometerse con el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2050, mediante una estrategia basada en economía circular, eficiencia energética y soluciones como 'Continua'.